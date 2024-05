Díaz diu que Albiach garanteix un govern progressista sense Junts

La vicepresidenta segona del Govern central i líder de Sumar, Yolanda Díaz, va afirmar en l’acte final de campanya a Cornellà que la candidata dels Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach, és la garantia d’un govern progressista. “Ella no en té dubtes: no pactarà amb Junts. És la garant que tingueu un govern progressista”, va assenyalar. Albiach va demanar el vot a “tots els catalans, votessin el que votessin en el passat”, per “obrir un nou capítol” en la política catalana.