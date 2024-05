Més de 1.700 firmes demanen més farmàcies obertes de nit a Almacelles

L’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Almacelles ha recollit més de 1.700 firmes per exigir que les farmàcies d’Almacelles facin torns de matinada amb més freqüència que fins ara. Segons l’entitat, hi ha tres establiments i, tot i així, es dona el cas que només s’obre en horari nocturn una vegada al mes, segons van indicar des de l’entitat. Aquesta situació obliga les persones grans a traslladar-se a altres farmàcies de localitats pròximes, en concret a Alguaire, Alfarràs i Almenar, quan hi ha una urgència. Els torns de nit són rotatius i prèviament establerts, la qual cosa comporta serioses dificultats a les persones d’avançada edat i amb problemes de mobilitat. “Més del 60% de la població som persones grans i aquest és un factor que s’ha de tenir en compte”, van remarcar. De fet, van incidir que hi ha alguns establiments de la localitat disposats a augmentar aquesta freqüència d’horaris. Les firmes es portaran a l’ajuntament i al Col·legi de Farmacèutics.

Fonts d’aquest últim organisme van incidir en el fet que a Almacelles hi ha atenció nocturna en setmanes alternes i atribueixen les queixes d’aquesta Associació de Jubilats a la falta d’informació. “Totes les farmàcies que cobreixen aquesta zona del Segrià estan obertes 6 dies a la setmana les 24 hores una setmana sí i una altra no. Tots els dies de l’any les 24 hores no és possible”. Els horaris es combinen entre aquests quatre establiments tenint en compte que les distàncies entre ells no són de més de 15 minuts. Incideixen en el fet que el CAP d’Almacelles tanca de nit i si hi ha una urgència ja és obligatori anar a Lleida. Per la seua part, des de l’Associació de Jubilats asseguren que aquests horaris no es compleixen.