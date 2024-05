Llavorsí reuneix els millors exemplars del cavall pirinenc de Catalunya

Llavorsí va celebrar ahir el concurs del Cavall Pirinec Català, en el marc de la segona edició de la Fira de Primavera d’aquesta localitat. Hi van participar 16 ramaderies del Pallars Sobirà amb un total de 35 exemplars de cavalls. L’objectiu del certamen és reivindicar la cria d’aquesta raça per a la seua conservació i promoure el consum de la carn de poltre. Per donar a conèixer la raça es va celebrar el concurs morfològic i de maneig de les categories de sobrany i terçó. La jornada va començar amb l’arribada del bestiar al recinte i un esmorzar popular amb degustació de carn de poltre. Al matí, nou ramaderies van participar en el concurs de maneig dels cavalls. La presidenta de l’Associació del Cavall Pirinec del Sobirà, Montse Borado, va assenyalar la gran qualitat de tots els exemplars que es van presentar al concurs i va destacar l’alta participació de ramaderies. La fira també va comptar amb un mercat de productes artesans i agroalimentaris de proximitat i va acabar a la tarda amb danses populars amenitzades per Pallars en Folk.