Mor un veí de Gósol en una col·lisió a Saldes

Un veí de Gósol va morir ahir al xocar frontalment amb el vehicle amb un autocar a la carretera B-400 a Saldes, al Berguèda. Segons va informar el Servei Català de Trànsit, els serveis d’emergències van rebre l’avís a les 14.35 hores per un accident en el punt quilomètric 17,3, just en la desviació amb la carretera del mirador de Gresolet. Per causes que es desconeixen i s’investiguen, es va produir la col·lisió entre els dos vehicles. A causa de l’accident va morir el conductor del turisme, d’uns 50 anys. Un dels passatgers i el conductor de l’autocar, amb 54 passatgers, van resultar ferits lleus. La resta de viatgers van haver d’esperar un nou vehicle per continuar amb el trajecte.

En l’accident van treballar diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i cinc unitats i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquesta víctima mortal ja són 40 les persones que han perdut la vida a les carreteres interurbanes de Catalunya, segons les dades provisionals de Trànsit. Des de començament d’any, deu persones han mort en accidents a les carreteres lleidatanes.D’altra banda, quatre persones de nacionalitat israeliana van resultar ferides, una de gravetat, ahir en una sortida de via d’un vehicle a l’A-22 a Binèfar. Segons el Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (Speis), l’accident va tenir lloc a les 12.50 hores i el cotxe va quedar encaixat en una cuneta d’evacuació d’aigües. Els Bombers van excarcerar tres ocupants. Tres dels ferits van ser evacuats a l’hospital de Barbastre i un quart, amb lesions de caràcter greu, va ser traslladat en helicòpter al de Saragossa. D’altra banda, divendres a la nit hi va haver una col·lisió entre un camió i un turisme a l’A-2 al Palau d’Anglesola, amb dos ferits lleus. Així mateix, de matinada un cotxe va patir una sortida de via a l’LP-3322 a Linyola i, a la tarda, n’hi va haver una altra en la LV-2003 als Alamús. Les dos van resultar sense ferits, segons van indicar els Bombers.