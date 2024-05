Balaguer evita perdre 5.000 litres d'aigua al dia a través de sensors

La Paeria de Balaguer ha detectat tres fugues d’aigua a la xarxa de proveïment d’aigua de boca municipal a través del sistema de sensors que va instal·lar a començaments d’any i han permès evitar la pèrdua de 5.000 litres d’aigua diaris. Es tracta d’un sistema amb una targeta SIM incorporada que registra informació auditiva sobre la presència d’aigua al subsol. En cas d’avaria o fuita, el sensor detecta el so de l’aigua i un programa informàtic a l’abast dels tècnics municipals genera una icona d’alerta.

“La localització és immediata”, va assegurar Jordi Betbesé, tècnic del servei municipal d’aigua de Balaguer. El consistori ja ha instal·lat una cinquantena de sensors, encara que n’estan previstos fins a 95, en diferents aixetes de pas dels carrers del marge esquerre del riu Segre i la previsió és estendre aquest sistema a tota la xarxa de proveïment de la ciutat, amb un total de 95 sensors. Aquests aparells, instal·lats a una distància d’entre 150 i 200 metres, localitzen fugues “indetectables” a l’ull humà sota el sòl urbà durant la nit, moment en què els sensors fan una revisió auditiva de la zona. “Quan fa soroll de fuita, alguna cosa hi ha”, va explicar Betbesé, que va afegir que els sensors creen una alerta del lloc on es troba la possible fuga i també detalla la quantitat d’aigua que es perd en qualsevol incidència.L’edil de l’Àrea de Serveis Urbans, Jesús Cienfuegos, va destacar que l’objectiu de la mesura és optimitzar l’aigua potable, reparar possibles avaries i sectoritzar tota la xarxa per actuar amb més eficiència davant de possibles pèrdues. La compra d’aquests sensors ha suposat una inversió de més de 44.000 euros.

La Paeria de Balaguer continua captant directament des del riu Segre per garantir el subministrament després que la comunitat de regants de la Séquia del Cup de Menàrguens i Balaguer tallés la presa d’aigua el mes d’abril passat. La Paeria no descarta adquirir una nova bomba hidràulica per tenir més seguretat en cas d’avaria i poder respondre amb eficiència. La Paeria ha sol·licitat als regants el cost del manteniment de la séquia.