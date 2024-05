Bones vendes en la setena Fira Borges Motor

Les Borges va tancar ahir la setena edició de la fira Borges Motor de vehicles de segona mà, km 0 i gerència, amb la satisfacció dels expositors, ja que els dos dies de certamen es van arribar a vendre “més vehicles dels previstos”, van apuntar els mateixos expositors i des del consistori.

El regidor de Promoció Econòmica de les Borges, Salvador Noguera, va explicar que a les vendes caldrà sumar les operacions que es tanquin els propers dies i l’impacte que genera la fira per a la localitat. Noguera va insistir que més enllà de les vendes, l’objectiu de l’edició d’aquest any de la fira era “donar vida al centre històric de la capital de les Garrigues, un repte que hem aconseguit amb escreix”, va dir. Com a novetat aquest any va destacar el canvi d’ubicació, que ha passat del Parc del Terrall a la plaça U d’Octubre i la participació exclusiva de concessionaris locals. En aquest sentit, l’alcalde, Josep Ferran, també va insistir en l’encert del trasllat al nucli antic de les Borges amb l’objectiu de dinamitzar aquest espai. Va afegir també que des del consistori es valora molt positivament el compromís dels expositors de les Borges per accedir al canvi, ja que “també volíem posar en relleu el teixit empresarial local com els Autoreparació Borges, Nexcat, Ibsauto i Autotractor Fabregat, entre d’altres. Va recordar que les primeres vendes ja van arribar dissabte “perquè hi havia vehicles que ja tenien el cartell de venut o reservat”. Va afegir que l’afluència de públic va ser bona durant el cap de setmana i que els expositors volen repetir el format.Una altra novetat del certamen va ser l’espai dedicat a la compravenda de motos de segona mà, que es va celebrar ahir al carrer Carme i carrer Nou. En total es van exhibir una quinzena de motocicletes, de particulars o empreses que van sol·licitar prèviament ser presents a la fira.