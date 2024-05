El servei de tren de l'R12 entre Calaf i Manresa, interromput

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els trens regionals de l'R12 també s'estan veient afectats pel robatori de coure d'aquest diumenge, segons ha informat Renfe. En concret, hi ha servei entre Lleida i Calaf però no entre Calaf i Manresa, tram que es fa amb autobusos. Un cop a Manresa, s'encamina els usuaris a l'R4. Els regionals del corredor sud sí funcionen segons el servei habitual. Pel que fa a la resta, els trens de l'R4 nord circulen entre Manresa i Fabra i Puig, amb dos trens per sentit i hora.

A l'R4 sud s'arriba fins a l'Hospitalet de Llobregat, on s'enllaça amb la línia 1 de Metro. L'R7 continua sense servei i els usuaris poden arribar a Cerdanyola amb l'R4 i des d'allà amb autobusos fins a l'estació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

A l'R3 hi ha servei entre Puigcerdà i Montcada Ripollet, des don s'arriba a Sagrera Meridiana amb autobusos. En aquesta línia circulen dos trens per hora i sentit. Un cop a Sagrera, els viatgers poden continuar amb la línia 1 de Metro. Pel que fa l'R1, hi ha circulació entre Maçanet-Massanes i Badalona, des d'on s'encaminen els viatgers al metro. De la seva banda, l'R2, tant sud com nord, i l'R8 circulen amb normalitat.