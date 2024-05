Aquesta setmana entra en vigor al Principat la nova llei del català

La nova llei del català a Andorra, que obliga a acreditar un nivell mínim de català a qualsevol persona que vulgui obtenir un permís de residència o treball al país, entra en vigor aquesta setmana després de l’aprovació del mes d’abril passat al Consell General andorrà. El text ha de sortir publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). Han estat nou mesos de negociacions dels líders andorrans i un ampli consens dels partits polítics (25 vots a favor i tres en contra).

A partir de l’abril de l’any 2026 serà obligatòria una formació de trenta hores de català i acreditar nivells de A1 i A2 per a la renovació del permís de residència i treball i a partir de l’any 2029 aquesta exigència es farà extensiva a tots els permisos d’immigració, inclosos els de residència passiva. Andorra té una població de 85.000 persones, i més de la meitat són de procedència estrangera. El país ha crescut gràcies, principalment, a la immigració i aquest factor ha anat en detriment, segons assegura el Govern del país, de la llengua oficial. En aquests moments, el català és la llengua materna del 44,1 per cent de la població andorrana major de catorze anys, cosa que la converteix en la primera llengua del país, per davant del castellà, amb un 40,3 per cent.Una de les novetats de la nova llei que d’entrada no estava contemplada és que el català serà obligatori per a tots els residents, i no exclusivament als que treballen de cara al públic. Això inclou els youtubers, considerats com a residents passius. L’objectiu final del país és que el català sigui una eina d’integració. La nova llei preveu tres tipus de sancions. Les lleus, amb una multa de 1.200 euros; les greus, amb 6.000 euros; i les molt greus, amb imports fins als 60.000 euros.

Els inscrits als cursos per aprendre català s’han triplicat

Des de l’anunci de la llei per part del Govern del país, els interessats a formar-se per aprendre la llengua s’han triplicat i els centres que ofereixen formació gratuïta, subvencionada pel Govern, no paren d’atendre inscripcions. Segons xifres oficials, les persones inscrites en els cursos virtuals de català s’eleven a 300 i la xifra de persones apuntades als cursos en format presencial arriben a les 570. El país disposa de cinc centres en els quals els veïns poden aprendre la llengua de forma subvencionada. Durant l’any passat, fins a un total de 6.800 persones van assistir a cursos de català.