Balaguer dedica l'Harpia a les dones acusades de bruixeria i a Isabel d'Aragó

L’ajuntament de Balaguer va presentar ahir la Fira Medieval Harpia, que aquest any començarà el dijous 23 a la tarda amb una ruta gastronòmica per bars i restaurants de la capital acompanyats per una cercavila amb el grup Els Taverners i Maria Bullfarines.

El tema que vehicularà l’edició d’aquest any són els 600 anys de la mort de la comtessa Isabel d’Aragó, i el tema de la Jornada d’Estudis Rei Pere el Cerimoniós serà la maternitat a l’edat mitjana. Se celebrarà divendres i tancarà amb un espectacle teatral a l’espai gastronòmic de Les Tavernes, a càrrec de la companyia De comèdies Crisi Perpètua, anomenat Veus que encara ressonen. Misogínia i feminisme medievals. Una altra activitat que serveix com a recreació històrica és el campament medieval que s’instal·larà, com cada any, al Parc de la Transsegre, on unes 40 persones escenificaran la quotidianitat en l’edat mitjana, amb diferents activitats per a tots els públics.Diumenge es farà una performance guanyadora d’una beca de nova creació de la Paeria de Balaguer, amb la proposta Eren dones, no pas bruixes, a càrrec d’Olga Montoliu i Salvador Gabarrella en homenatge a les dones de la comarca que van ser acusades de bruixeria.