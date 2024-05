Junts dobla ERC, o gairebé, en la majoria de les capitals

A l’institut Josep Lladonosa també hi va haver cues per votar. - J. G.

Si a les eleccions al Parlament del 2021 Junts i ERC es van imposar en 9 de cada 10 municipis de Lleida, amb 145 i 65 majories, respectivament, diumenge els postconvergents van escalar fins als 201 municipis i ERC va caure fins als 12, situant-se a més al voltant de la meitat de sufragis que els aconseguits pels juntaires a la majoria de les capitals de comarca. A Mollerussa, Balaguer, Lleida, Cervera, Tàrrega, les Borges i Tremp la distància entre les dos formacions independentistes és molt remarcable o fins i tot el doble. El PSC, que ha aconseguit el sorpasso a ERC i se situa com a segon partit polític a Lleida, va aconseguir la majoria dels vots en 15 municipis.

De fet, en sis de les dotze capitals es repeteix l’ordre de forces més votades (Junts, PSC i ERC a Mollerussa, Balaguer, Tàrrega, Cervera, Solsona i Tremp). En els cinc primers casos, la quarta formació és Aliança Catalana. Les Borges i Sort també coincideixen (Junts, ERC i PSC) i a Lleida, la Seu, el Pont de Suert i Vielha s’imposa PSC i li segueix Junts i, en tercer lloc, el PP (Lleida) o ERC. El mapa de Lleida després de les eleccions és gairebé monocolor (Junts), amb les úniques excepcions del PSC, ERC i tres empats a vots entre els republicans i els juntaires a Farrera, Sant Esteve de la Sarga i Arsèguel. Fa tres anys es van registrar altres majories per pobles, com les sis del PDeCAT (tot i que va quedar fora de la cambra catalana); 1 del PP i 1 de la CUP.La formació republicana és de fet la segona força en 130 municipis dels 231 de Lleida, mentre que el PSC ho és en uns altres 56; Junts, en 20; el PP en 11 més; la CUP en quatre i Vox en un (Arres).És remarcable en aquest punt que Aliança Catalana, que va aconseguir a Lleida un dels dos diputats que ha aconseguit a Catalunya, és la segona força més votada en fins a nou municipis. La formació d’extrema dreta i independentista va aconseguir la segona posició a la Baronia de Rialb, Bellvís, Cabanabona, Lladurs, Nalec, Navès, els Omells de na Gaia, Ribera d’Ondara i Tiurana i va quedar tercera en 27 localitats. A Guissona, el municipi de Lleida amb més percentatge d’immigració, citat com a exemple d’integració, Aliança Catalana va quedar en la quarta posició però va aconseguir fins a 113 vots (un 6,98 per cent del total).

Al municipi amb més immigració de Lleida, exemple d’integració, Aliança obté 113 vots

L’escrutini a Lleida va informar durant part la tarda del diumenge de 6 diputats per a Junts, però finalment van ser 5, en favor del PSC, que va aconseguir el quart per una diferència de 761 vots. El recompte dels vots de ciutadans residents a l’estranger (CERA), 24.233 a Lleida (sense informació de quants han votat), se celebra divendres i el quart del PSC és l’únic una mica ajustat, juntament amb un altre del PSC a Tarragona. Aquest ball podria deixar a un diputat la majoria d’un possible tripartit. Tanmateix, els partits ho veuen improbable. Ahir tots van analitzar els resultats a les executives de les seues formacions i, malgrat anunciar que comencen les converses entre formacions, és possible que imperi l’espera fins al 9 de juny (eleccions a l’eurocambra).