La pressió ramadera supera els 30 caps de bestiar per cada habitant a la Franja

La pressió ramadera supera amb escreix els trenta caps de bestiar de proveïment per habitant a les comarques de la Franja, una cabanya l’explotació de la qual genera alhora una intensa activitat econòmica i uns elevats volums de residus, dels quals l’aprofitament i eliminació estan afavorint la implantació de noves indústries a la zona.

Segons les dades oficials del Govern d’Aragó, el nombre de places ramaderes a les comarques agràries del Baix Cinca i la Llitera, que inclouen les dos administratives d’aquests noms, i la de la Cinca Mitjà, acumulaven un total de 2,26 milions de caps de porcí, de boví i d’oví, fet que dona una mitjana de 29 porcs, 3,2 vedells i vaques i 0,6 corders i ovelles per habitant.Aquesta pressió triplica de llarg la d’11,07 que es dona a Lleida i la de 9,19 del conjunt d’Aragó, i multiplica pràcticament per trenta la d’1,05 de Catalunya.

La cabanya ha crescut un 24% en 5 anys per triplicar en pes proporcional les d’Aragó i de Lleida

I ha registrat un notable increment, del 24%, en els cinc últims anys per als quals hi ha dades: on hi havia quatre animals de proveïment n’hi ha ara quatre, amb un augment d’1,82 a 2,26 milions en les tres espècies assenyalades.En aquell període, del 2017 al 2022, la cabanya de porcí va augmentar a 400.000 caps, d’1,57 a 1,97 milions, i la de boví en 59.000, de 158.124 a 217.885, mentre la d’oví minvava de 96.908 a 69.500.La primera d’aquestes genera a l’any al voltant de dos milions de tones de purins i més de 80.000 de vísceres i altres restes, un volum que ha començat a atreure industrials interessats a processar aquests subproductes de la ramaderia.

Una és la fàbrica d’heparina que Glicopepton Biotech, un consorci format per Costa Food, Càrniques Celrà i Laboratorios Rovi, projecta instal·lar a Fraga amb l’objectiu de processar les restes de 25 milions de porcs (gairebé la meitat dels 53 que se sacrifiquen cada any a tot l’Estat) per produir set tones d’anticoagulant.El projecte contempla com a alternativa extreure 12,6 tones d’“heparina crua a partir de la mucosa intestinal del porc” (en necessitaria 43.750) i, amb els residus d’aquest procés, fabricar 4.795 tones anuals de greixos i 8.615 d’hidrolitzat proteic concentrat per a alimentació, animal, biogàs i/o fertilitzant.

“Busquem una solució ambiental que beneficiï tothom”