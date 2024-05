Capten inversors locals a Lleida per a catorze grans plantes solars i sis parcs eòlics

Promotors d’energies renovables busquen inversors locals per construir catorze grans centrals solars i mitja dotzena de parcs eòlics a les comarques lleidatanes. Aquestes empreses ofereixen a veïns i entitats invertir en els seus respectius projectes a través de diferents plataformes especialitzades a internet, i alguns organitzen també presentacions aquests dies per donar-los a conèixer. Compleixen així amb la normativa de la Generalitat que, des de finals de l’any 2021, exigeix oferir a particulars i entitats del territori almenys un 20 per cent de participació de cada instal·lació fotovoltaica que superi els cinc megawatts (MW) de potència i a les eòliques a partir dels 10 MW.

L’actual decret de renovables exigeix als promotors oferir al territori l’oportunitat d’invertir en panells solars i molins de vent, però no els obliga a aconseguir inversors locals per poder construir-los. Aquesta obligació se suma a altres que va establir el decret llei del 2021 i que són específiques de Catalunya, com l’exigència de buscar acords amb els propietaris d’almenys el 50% els terrenys que ocuparan les futures instal·lacions i informar els ajuntaments dels municipis afectats.Els promotors demanen una inversió mínima de 500 euros i ofereixen rendibilitats estimades d’entre el 6 per cent i el 7,5 per cent per un període de 15 anys. Els projectes que ja estan en campanya per captar inversors locals es troben encara en diferents etapes de la tramitació davant de la Generalitat. Algun d’aquests, a més, s’enfronta a contratemps.

Aquest el cas de la central solar de Pla del Corb, prevista a la Noguera i que ha perdut el punt de connexió a la xarxa d’alta tensió que tenia assignat per evacuar l’energia de les plaques fotovoltaiques, al no completar en quatre anys el procés de tramitació ambiental. Fonts del promotor d’aquesta planta, el grup Forestalia, van indicar que presentar aquesta oferta és un requisit de la Generalitat previ a l’obtenció de permisos i que, en qualsevol cas, la inversió només es fa efectiva “quan el projecte obté tots els permisos”. Juntament amb projectes en campanya per captar inversors locals, n’hi ha hagut altres en què el promotor ha fet marxa enrere. És el cas de BCN Solar 1, el parc fotovoltaic més gran previst a tot Catalunya i que inclou terrenys a la comarca de l’Urgell. La seua aprovació correspon a l’Estat.