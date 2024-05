La Cova dels Muricecs, tancada fins al 15 d'octubre per l'època de cria

La Cova dels Muricecs, a Llimiana, va tancar ahir les portes al públic després d’obrir al març per primera vegada en quatre anys. Els quiròpters que l’habiten inicien ara l’època de cria, i no serà fins al 15 d’octubre vinent quan es reprendran les visites guiades que l’empresa de turisme actiu Zenith Aventura porta a terme. Les fa gràcies a un acord de custòdia entre l’ajuntament de Llimiana, l’entitat Renatura Pirineu i el Grup de Recerca Bibio, que té com a objectiu compatibilitzar l’estudi i la conservació d’aquests mamífers amb la divulgació i sensibilització al públic de la seua importància per als ecosistemes.

L’accés a la cova es va regular per primera vegada el 2007 després de ser objecte d’actes vandàlics, mentre que el 2021 la Generalitat va ordenar clausurar-la després de detectar la presència d’espècies de quiròpters amenaçades a Catalunya com el muricec de peus grans o el de ferradura mediterrani, entre d’altres. Des d’aleshores, Jordi Castilló, de Renatura Pirineu, visita la cova periòdicament per estudiar l’evolució de les colònies que l’habiten. Introdueix les dades que obté a la plataforma Ratpenats.org, un projecte de ciència ciutadana que estudia les poblacions de quiròpters a Catalunya. “Les condicions d’humitat i temperatura de la cova en aquesta època de l’any la fan ideal per a la cria”, explica Castilló, que afegeix que “a partir de la tardor, busquen cavitats més fredes per desaccelerar el seu metabolisme i hibernar, per la qual cosa és quan la presència humana no els suposa una molèstia”. Durant les setmanes en què la cova ha estat visitable enguany, unes quaranta persones hi han entrat de la mà dels guies de Zenith Aventura, que treballa amb material divulgatiu elaborat per Renatura Pirineus i manté contacte amb ells. “Anys enrere organitzàvem visites també els mesos d’estiu, però en aquesta ocasió ens hem adaptat als quiròpters, integrant els seus interessos amb els nostres”, explica Pau Samarra, un dels guies, que afegeix que “és una activitat ideal per a famílies amb nens, ja que la cova és completament horitzontal i els accessos a les diferents cavitats que la formen són bastant accessibles”.