Detingut per matar d’un tret la gossa del seu veí a Bell-lloc

Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Mollerussa van detenir dijous un veí de Bell-lloc de 65 anys acusat de matar d’un tret la gossa d’un veí. Va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte de maltractament d’animal domèstic. Els fets van ocórrer el 12 de maig en aquesta localitat del Pla d’Urgell quan l’amo de quatre gossos va sortir a passejar amb ells per un camí. Un dels animals va seguir la furgoneta d’un veí de la zona, amb qui es van creuar, i el seu amo el va perdre de vista. Instants després va sentir un tret d’arma de foc, però no li va donar més importància ja que es va pensar que es tractava d’un caçador. Al tornar a casa i veure que la gossa no apareixia, va anar a la zona on l’havia perdut de vista i la va localitzar morta, amb una ferida oberta al costat. L’home va trucar al 112 i una patrulla dels Mossos va acudir al lloc per fer comprovacions. Necròpsia Els Mossos van veure que la gossa havia rebut un tret i van recollir tots els indicis per iniciar les indagacions amb l’objectiu d’identificar l’autor del tret. Posteriorment, tècnics del Centre de Fauna Vallcalentvan efectuar una necròpsia de la gossa que va permetre recuperar un fragment del projectil que li va causar la mort. De l’estudi d’aquests elements es va determinar el calibre i tipus d’arma utilitzada. Es tractava d’una munició molt específica i poc habitual. Finalment, dijous, una vegada recollides i diligenciades les evidències policials, es va dur a terme la detenció del veí presumptament implicat en la mort de la gossa. En el moment de l’arrest, també se li van decomissar preventivament set armes de caça, les corresponents guies i la seua munició. Entre aquestes es va confiscar un rifle del mateix calibre de la munició utilitzada per matar l’animal. L’estudi balístic per part de la Divisió de Policia Científica determinarà la correspondència entre el rifle decomissat, la bala i la beina relacionades amb el fet. El detingut va quedar en llibertat després de declarar a comissaria, amb l’obligatorietat de comparèixer davant del jutge quan sigui requerit.