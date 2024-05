Miralcamp haurà de canviar un de cada tres comptadors d’aigua al ser defectuosos

El nou sistema de comptadors d’aigua de Miralcamp per controlar el consum domèstic dels usuaris està paralitzat perquè més de 200 dels 674 comptadors instal·lats l’últim any i mig són defectuosos i han de canviar-se. El consistori va detectar al gener la fallada d’aquests aparells, que mai s’han posat en funcionament, i va instar l’empresa que els va instal·lar a assumir la renovació. L’edil de Finances i Promoció Econòmica, Javier Lupón, va explicar que la firma ja ha canviat algun comptador.

“La previsió és que abans del setembre estiguin tots renovats”, va dir. Va afegir que l’objectiu del consistori és fer una gestió hídrica eficient i actualitzar el sistema tarifari, ja que ara els veïns només paguen una quota fixa de 73,14 euros anuals, sigui quin sigui el consum, i de 107,74 euros per als establiments industrials.

La factura anual del consistori de Miralcamp a l’Agència Catalana del Aigua (ACA) ascendeix a 34.500 euros de cànon. No obstant, l’ACA també factura anualment entre 15.000 i 18.000 euros més al consistori perquè estima que el consum del municipi és superior als 9 metres cúbics que declara l’ajuntament. L’organisme de la Generalitat considera que el consum Miracalmp supera els 12 metres cúbics. Segons Lupón, el consistori treballa perquè l’1 de gener del 2025 es pugui aplicar el nou sistema tarifari, per així cobrir el dèficit actual, de 73.000 euros.

Així mateix, es planteja la possibilitat de penalitzar consums elevats d’aigua i establir preus més equitatius entre les diferents tipologies de consumidors. Va afegir que, malgrat que la major part de les canonades de la xarxa de proveïment ja no són de fibrociment, en diferents trams encara hi ha pèrdues. “Cada mes reparem una mitjana de cinc fugues d’aigua”, va apuntar Lupón. Per tot plegat, el consistori de Miralcamp vol externalitzar el servei d’aigua i el seu manteniment (vegeu el desglossament).