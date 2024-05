El primer semàfor a la travessia al municipi de Les

Les estrenarà ben aviat el primer semàfor a la travessia de l’N-230, que donarà pas a la demanda en un punt on la visibilitat és escassa i és perillós creuar, segons va explicar l’alcalde, Andreu Cortés. En aquests moments es troba en fase de proves i es posarà en marxa ben aviat per evitar atropellaments.

Aquest primer semàfor completa una sèrie d’actuacions que s’han executat els últims anys en el quilòmetre i mig de la carretera nacional que discorre pel centre de la població.

Segons Cortés, hi ha nou passos zebra que s’han reforçat amb senyals lluminosos per augmentar la visibilitat a la nit, s’han distribuït pilons per reduir els accidents i també s’han instal·lat radars dissuasius perquè els camions hi redueixin la velocitat a trenta quilòmetres per hora.

En aquest sentit, el trànsit de vehicles pesants és freqüent, tant dels que van com dels que venen de França, principalment. El nou semàfor posarà fi a les obres que es van abordar fa uns tres anys.

Altres actuacions

D’altra banda, l’ajuntament porta a terme la reparació de la connexió del passeig de Sant Blai amb el camí que dona accés a la zona del castell i a la zona de la Cauvèra.

Els treballs han obligat a tallar el trànsit i l’accés a les finques adjacents a la zona de la Cauvèra s’habilitarà pel camí de Savièla, per la qual cosa es retirarà la cadena de restricció de pas que quedarà obert, segons va remarcar l’alcalde. Aquests treballs serviran per restablir els murs perimetrals des de l’ermita de Sant Blai, reixes de desaigüe i els guals que creuen el barranc.

Més mesures

A més, el consistori està instal ·lant bandes rugoses i un cartell informatiu al camí i el Pònt dera Lana per augmentar la seguretat a la carretera. L’accés rodat quedarà limitat als veïns de la zona i només podran circular- hi vehicles agrícoles i de servei.

El límit de velocitat serà de 30 quilòmetres per hora. L’objectiu del consistori és evitar accidents a l’esmentat camí, molt freqüentat sobretot per visitants, especialment el mes d’agost.