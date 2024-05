Retorn a l’edat mitjana amb l’Harpia

detail.info.publicated Redacció Balaguer detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La ciutat de Balaguer commemora aquests dies el seu passat medieval amb la celebració de la gran festa de l’Harpia. Recreacions històriques, mostres d’oficis, espectacles a l’aire lliure i un campament medieval oferiran als visitants una experiència immersiva per a tots els públics fins diumenge.

La Jornada d’Estudis Rei Pere el Cerimoniós va donar ahir el tret de sortida al certamen, amb diferents ponències entorn de la figura d’Isabel d’Aragó i la maternitat durant l’edat mitjana. En el marc de la jornada també va tenir lloc la presentació de la revista Nokaria, una publicació sobre història i art, entre altres temes, amb base científica, així com la sisena fitxa del col·leccionable En femení, que porta a terme el Museu de la Noguera. Va clausurar les ponències l’espectacle Veus que encara ressonen. Misogínia i fenimisme en la història, de la companyia de comèdia Crisi Perpètua.

Espai gastronòmic

D’altra banda, a les Tavernes, l’espai gastronòmic a la plaça del Mercadal, la companyia de teatre La Cremallera va interpretar l’espectacle infantil Els Traginers del camp, on màgia, titelles i contes van fer les delícies dels més petits. Posteriorment van protagonitzar una comparsa medieval pels carrers del centre històric.

Durant el sopar estava previst un concert de Gregotechno, una proposta musical que fusiona cants gregorians amb música electrònica.

El campament medieval s’alçarà avui dissabte al Parc de la Transsegre, on unes quaranta persones escenificaran la quotidianitat en l’edat mitjana amb diferents activitats com una mostra de cuina medieval (a les 13.00 hores) o una explicació sobre armes medievals que donarà pas a una demostració de combats (16.00 hores). Paral ·lelament, el centre històric acollirà aquest matí una galeria de tir amb arc i un taller d’elaboració de pocions, mentre que l’associació Dona Rural recrearà al safareig de la Reguereta com es feia antany la bugada amb cendres.