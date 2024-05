Aquestes són les preinscripcions que han rebut les escoles bressol públiques de Lleida

Les escoles bressol públiques de la ciutat de Lleida han rebut un total de 522 preinscripcions per a les 518 places que ofereixen en global per al pròxim curs 2024-2025. Setze dels centres escolars són municipals i un, de la Generalitat (la llar d’infants La Faldeta). Les xifres són similars a les de la preinscripció de l’any passat, quan hi va haver 520 sol·licituds per a 507 vacants.

Malgrat l’overbooking inicial, al final del procés de matriculació van acabar quedant vacants en deu dels centres i a finals de juliol la Paeria va obrir un nou termini perquè les famílies interessades poguessin sol·licitar-les de forma telemàtica.

Aquell any, del total de sol·licituds rebudes per escolaritzar nens de 0 a 3 anys a les bressol públiques, 338 van ser efectuades a través d’internet i 134 més de manera presencial. D’aquestes, 39 van ser gestionades directament als centres i 95, a la regidoria d’Educació.

Aquesta vegada, com a novetat, hi va haver un servei de suport per tramitar les preinscripcions a les bressol de Balàfia, La Mitjana i Albarés.

El regidor d’Educació, Xavi Blanco, va destacar que aquests equipaments municipals són un símbol de l’aposta de l’ajuntament de Lleida per l’educació.

Dimecres vinent dia 29 es publicaran les llistes de sol·licituds baremades. El termini de matriculació per als que hagin obtingut plaça serà de l’11 al 25 de juny i es podrà fer de manera telemàtica o bé presencial a la regidoria d’Educació (carrer Bisbe Torres, 2), demanant cita prèvia. Així mateix, a partir del 8 de juliol, la Paeria habilitarà el tràmit per a la matrícula viva, és a dir, per escolaritzar els nens que arriben una vegada hagi acabat el període oficial de preinscripció.