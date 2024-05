Cinc detinguts per la batalla campal amb catanes, destrals, una pistola i un gos perillós a Torrefarrera

Vista de l’avinguda Lleida on es va produir la baralla. - MAGDALENA ALTISENT

Els Mossos d’Esquadra van arrestar diumenge una cinquena persona implicada en la batalla campal que hi va haver dissabte a la nit a Torrefarrera i que va acabar amb un home hospitalitzat per fractures i ferides per mossegades d’un gos de raça perillosa. Estan imputades delictes de lesions. Els Mossos continuen investigant el cas.

Precisament, circulava per grups de WhatsApp un vídeo de l’enregistrament de les càmeres de seguretat del local –on es va iniciar l’aldarull– en el qual es pot veure un individu que portava un gos d’una raça perillosa i amenaces dels clients amb una destral.

Val a recordar que els Mossos d’Esquadra que van acudir al lloc van decomissar diverses catanes, una destral i una pistola simulada. La baralla es va iniciar a última hora de la nit de dissabte en un bar kebab situat a l’avinguda Lleida quan es va produir una discussió entre diversos clients de l’establiment que va anar pujant de to fins que es van agredir a cops de puny.

Un dels implicats se’n va anar però, minuts després, va tornar amb amics i familiars. A més, portaven armes blanques com una destral, catanes, una pistola (que va resultar ser simulada) i fins i tot un gos de raça perillosa.

Van apallissar una persona de l’altre grup, que va patir politraumatismes –almenys una fractura a un braç– i diverses mossegades de l’animal. Els Mossos van detenir tres persones al lloc i durant diumenge unes altres dos. Alguns dels arrestats són veïns del municipi.

Per la seua part, l’alcalde de la localitat, Jordi Latorre, va condemnar amb contundència els fets i va demanar que s’actuï amb contundència.