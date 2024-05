Els Mossos d'Esquadra de Ponent proven drons per detectar i multar infraccions de trànsit

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Policial Ponent han iniciat aquest mes una prova pilot per detectar infraccions de trànsit utilitzat drons. El primer test es va realitzar a l'entorn de Ponts, a les carreteres C-14, C-1412a i C-1412b, i es van multar diversos conductors. La policia vol valorar la implantació d'aquesta tecnologia per mirar de millorar la seguretat viària, ha explicat el cap de Trànsit de l'àrea de Ponent, l'inspector Damià Larriba, ja que encara hi ha "molts sinistres". De mitjana, n'hi ha 2.700 a l'any, dels quals 1.000 involucren fauna. La policia també destaca l'increment de denúncies per distraccions i enguany ja ha posat un miler de multes a conductors per circular utilitzant el mòbil.

L'ús de drons s'afegeix, així, a la tecnologia amb radars digitals i a la vigilància aèria amb helicòpters que els Mossos d'Esquadra ja utilitzen per detectar infraccions a la carretera. De moment, es tracta d'una prova pilot, tot i que les infraccions detectades s'han multat i tenen vigència.

El test es va fer la setmana passada entre les comarques de la Noguera i l'Alt Urgell, prop del municipi de Ponts, on la policia va enlairar un dron que va recollir imatges de la C-14, de Ponts a la Seu d'Urgell, de la C-1412a, de Ponts a Calaf, i de la C-1412, de Ponts a la Baronia de Rialb. Els conductors infractors que el dron va detectar van ser sancionats per agents que s'esperaven a uns cinc quilòmetres del lloc on l'aparell sobrevolava.

El cap de Trànsit de la Regió Policial Ponent, Damià Larriba, ha afirmat que aquesta tecnologia suposa un "abans i un després" i ha defensat que cal "aprofitar"-la per millorar la seguretat viària, "de minimitzar els sinistres viaris i aconseguir una reeducació envers la ciutadania".

L'objectiu final és reduir el nombre d'accidents, que es situa al voltant d'uns 2.700 l'any. És una xifra que es manté "semblant" des de fa 25 anys, quan es va desplegar l'àrea de Trànsit a la demarcació de Lleida. El que sí ha canviat és el tipus de sinistres, ha dit Larriba, que ha posat d'exemple els accidents que involucren fauna, els quals han passat de ser esporàdics a haver-n'hi un miler a l'any. També hi segueixen havent distraccions i les denúncies que més s'han incrementat han estat per utilitzar aparells electrònics. Fins al maig, els Mossos d'Esquadra han posat a Ponent un miler de multes per conduir utilitzant el mòbil, ha explicat l'inspector Larriba.

25è aniversari de Trànsit a la RP Ponent

Els Mossos d'Esquadra han commemorat aquest dimecres el 25è aniversari del desplegament de l'àrea de Trànsit a la Regió Policial Ponent. Durant el matí han muntat una exposició històrica a la rambla Ferran i, posteriorment, la sala d'actes de la Diputació de Lleida ha acollit una taula rodona amb els tres caps de Trànsit que hi ha hagut en aquests 25 anys: Damià Larriba, Jordi Batista i Josep Garcia.