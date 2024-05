El grup municipal de Junts a Puigverd de Lleida expulsa l’alcalde, acusat de maltractes i abusos

Tres dels cinc regidors de Junts a l’ajuntament de Puigverd de Lleida, que governa pel mateix grup Josep Solsona, han forçat la celebració d’un ple extraordinari perquè doni compte de l’expulsió de Solsona i del cinquè edil juntaire del seu grup, la qual cosa implicaria que passin a ser alcalde i edil no adscrits.

Es tracta del primer pas per abordar una moció de censura contra el primer edil, després que els tres regidors de Junts fessin dos reunions per expulsar-lo del grup, a ell i a l’únic regidor que li dona suport.

Solsona ja ha estat també expulsat provisionalment del partit després de la seua detenció, al març, per unes acusacions per maltractament a la llar, amenaces i abús a una menor. Va quedar en llibertat i les dos primeres causes s’han arxivat.

Els edils de Junts argüeixen que la llei obliga la secretària a convocar el ple per al dia 7. La resta de regidors són d’ERC (3) i el PSC (1). El primer edil ha intentat promoure una qüestió de confiança sense èxit per falta de quòrum.