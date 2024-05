Fiscalia vol reobrir la causa per maltractament contra Solsona

La Fiscalia ha sol·licitat reobrir la causa contra l’alcalde de Puigverd de Lleida, Josep Solsona, per suposat maltractament a la seua exdona que el Jutjat de Violència sobre la Dona de Lleida va sobreseure provisionalment el març passat, segons ha pogut saber aquest diari. Concretament, el Ministeri Públic considera que els fets “han de ser objecte de més investigació, i que en tot cas han de practicar-se diverses diligències”. Per això, s’ha adherit al recurs de reforma i subsidiari d’apel·lació que ha presentat la defensa de l’exparella del primer edil. La dona va denunciar que ha estat víctima de maltractaments tant físics com psicològics durant anys per part de Solsona. Alguns d’aquests episodis, segons el que va manifestar tant en seu policial com judicial, en presència dels fills. Per a això, la Fiscalia demana que prengui declaració a familiars de la dona perquè coneixia la situació i que psicòlegs facin un informe sobre la credibilitat del seu relat sobre la possible existència d’un delicte de maltractament habitual, entre altres actuacions. Val a recordar que també es va desestimar una denúncia d’una professora del col·legi on van els seus fills que li atribuïa coaccions i amenaces. En tots dos casos per absència de proves incriminatòries.

Així mateix, encara s’investiga la denúncia contra ell per presumpta agressió sexual a un menor. Josep Solsona va ser arrestat el 8 de març, com va avançar SEGRE. Un dia després el jutjat de guàrdia va decretar-ne llibertat provisional sense mesures cautelars i no se li va imposar cap ordre d’allunyament o de protecció de les presumptes víctimes. Llavors, es va informar que se l’investigava per dos delictes d’amenaces i coaccions, lesions, amenaces en l’àmbit de violència de gènere, maltractament familiar i agressió sexual a menor d’edat.Josep Solsona continua sent alcalde la localitat, tot i que Junts, partit amb el qual va guanyar les eleccions municipals, l’ha suspès cautelarment de militància fins que s’aclareixin els fets.