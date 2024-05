Un jove tira a terra dos ancianes de vuitanta anys per robar-los-hi a Soses

Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir un jove de 18 anys a Soses acusat d’assaltar minuts abans dos veïnes de 84 i 79 anys, que van resultar ferides. L’individu va ser arrestat com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb violència i intimidació. La investigació continua oberta i no es descarta que sigui imputat per altres casos.

Els fets van ocórrer cap a les 9.00 hores, quan un individu va assaltar una octogenària que anava pel carrer. Li va fer una estrebada per robar-li la bossa i la veïna va caure a terra. La dona va haver de ser atesa al consultori mèdic.

Minuts després hi va haver un altre cas semblant. Una dona va ser assaltada a punta de navalla. La víctima es va resistir i el lladre la va acabar tirant a terra. Va ser evacuada a l’Arnau. La policia va muntar un dispositiu amb diverses patrulles per detenir el presumpte autor, que va ser localitzat i arrestat poc després al carrer Pompeu Fabra.

D’altra banda, una dona va ser assaltada el cap de setmana passat a la plaça de les Magnòlies al barri de Balàfia de Lleida. Li van sostreure la bossa i va resultar ferida. Pel que sembla, en el robatori van participar diversos joves. Precisament, el cap de setmana passat hi va haver set arrestats per robatoris de mòbils i carteres a l’Aplec del Caragol.

Els Mossos sospiten que es tracta d’un grup de joves d’un perfil molt similar que es dedica a cometre aquest tipus d’assalts.

Expulsat del país després de sumar 37 detencions a Lleida en set anys, nou per assalts



La Policia Nacional ha aconseguit l’expulsió al seu país d’origen d’un multireincident senegalès que acumula 37 detencions en els últims set anys, la meitat de les quals per robatoris comesos en alguns municipis de la comarca del Segrià, generant una gran inquietud en diferents àmbits on es va veure afectada la tranquil·litat ciutadana. A l’ara expulsat li constaven 9 detencions per robatori amb violència, 3 per robatori amb força, 2 per furt, 4 per delictes contra el patrimoni, 5 per amenaces, 1 per lesions, 4 per danys, 3 per atemptat contra agent de l’autoritat, 3 per trencament de condemna i 3 per reclamació judicial.

Com a conseqüència de la seua situació d’irregularitat administrativa a Espanya, la Policia Nacional va iniciar un expedient d’expulsió que ha finalitzat amb la materialització de la seua expulsió del territori espanyol i l’establiment de la mesura de prohibició d’entrada durant diversos anys.