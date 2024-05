El pantà d'Escales comença a desembassar aigua a Canelles per tenir lloc pel desgel, i obre l'expectativa de la navegació per Mont-rebei

detail.info.publicated MARC CODINAS ACN

El pantà d'Escales ha començat a deixar anar aigua per tenir lloc pel desgel. Segons Endesa, es deixa anar 14 metres cúbics per segon i així ho farà fins diumenge.

Feia cinc anys que les comportes de l'embassament d'Escales no s'obrien a causa de la sequera persistent. La capacitat del pantà és de 145,623 hectòmetres cúbics i es troba al 94,65%. L'aigua que es deixa anar per les comportes cau per un salt d'uns cent metres.

La imatge de l'aigua saltant la poden veure tots els conductors que passen per l'N-230. Aquest embassament es troba entre Catalunya i Aragó i s'alimenta de l'aigua de la Noguera Ribagorçana. La presa està ubicada al municipi aragonès de Sopeira.

L'aigua que es deixa anar riu avall va a parar al pantà de Canelles i Santa Anna, que es troben per sota del d'Escales. Aquesta aigua servirà per abastir el reg.

Amb aquest caudal, si fos permanent, es podria plantejar la navegació pel congost de Mont-rebei

Les pluges recents han alleujat la sequera que afectava els rius de Lleida i el desgel s'obre pas, però el congost de Mont-rebei, un dels principals atractius naturals de la regió, segueix patint-ne les conseqüències. Aquest congost, ubicat a la cua de l'embassament de Canelles, enfronta una situació crítica a causa del baix nivell d'aigua, afectant severament les empreses turístiques de la zona.

L'embassament de Canelles, amb una capacitat de 679 hectòmetres cúbics, és el més gran de la província de Lleida. Tot i això, el seu nivell actual és només del 29%, cosa que impedeix la navegació i ha obligat les empreses turístiques a traslladar les seves activitats a altres àrees menys conegudes de l'embassament, com la muralla de Finestres i el Congost de Fet. Algunes empreses s'han hagut de traslladar fins i tot a altres embassaments per mantenir les seves operacions.

Perquè la navegació a Mont-rebei sigui viable novament, l'embassament de Canelles necessita assolir almenys el 50% de la seva capacitat, o el riu Noguera Ribagorçana ha d'augmentar el cabal a uns 15 m³/s. Donat el caràcter hiperanual de Canelles, recuperar el nivell de l'embassament fa uns quants anys que estava de condicions humides. Tot i això, hi ha una possibilitat immediata si s'augmenta el cabal del riu.

Per aquesta raó, els empresaris de la zona han sol·licitat al president de la comarca aragonesa de la Ribagorça, Roque Vicente, que intercedeixi amb Endesa perquè la central hidroelèctrica a Pont de Montañana operi durant algunes hores al dia.

La central hidroelèctrica de Pont de Montañana té la capacitat de turbinar fins a 30 m³/s, però els empresaris asseguren que amb la meitat d'aquesta capacitat i operant entre 2 i 3 hores al dia, n'hi hauria prou per permetre les activitats de ràfting a Mont- rebei.

Javier Bergua, de Kayaking Mont-rebei, comenta que "les reserves d'aigua estan com estan, són cicles i cal adaptar-nos, però amb la central en marxa el riu seria navegable en un tram d'uns 12 quilòmetres entre el desguàs de la central i fins i tot l'antiga mina de Corçà, un cop superat Mont-rebei”.

Fa dos anys, durant la sequera, es van fer soltes puntuals d'aigua des de la central hidroelèctrica, però el nivell baix de l'embassament dificultava la logística després de travessar el congost. Tot i això, amb l'embassament assolint el 30% de la seva capacitat i possiblement arribant al 40% gràcies al desglaç, la situació podria millorar, facilitant el desenvolupament d'activitats nàutiques.