Suport a veïns de Tàrrega pel seu possible desnonament

Membres del grup d’habitatge que s’està constituint a Tàrrega i representants de l’ajuntament es van reunir ahir amb els veïns del bloc del carrer Claravalls número 9 que temen quedar-se sense casa per una execució hipotecària de la Sareb.

L’objectiu és acompanyar-los en tot el procediment i intentar obrir un canal de negociació amb la Sareb, que ha assumit el préstec d’impagament del promotor, Rendia Consultors Immobiliaris SL, i podria convertir-se ben aviat en la propietària del bloc. També reclamen que el jutjat ofereixi una nova oportunitat als veïns afectats per entregar tota la documentació necessària. “Estem vivint una tortura, tenim tots els pagaments al dia”, va explicar un dels afectats, Joaquín de Jesús, que fa cinc anys que hi viu.“En tres o quatre mesos està previst que l’edifici surti a subhasta i pot tenir diversos postors. Si acaba a les nostres mans, abans de procedir als suposats i possibles llançaments oferiríem solucions als afectats, com és habitual”, van destacar fonts de la Sareb, que van defensar que sempre van de la mà dels serveis socials.