Salàs canvia els cotxes per flors al centre del poble

Salàs de Pallars és un poble rural i sense cotxes. El municipi ha tancat l’entrada de vehicles al nucli antic amb l’objectiu de convertir-se en un poble per als vianants i ser més atractiu per al turisme. Per a això, el consistori ha elaborat un cens dels vehicles que paguen el permís de circulació a la localitat i ha habilitat una reserva de places en els dos rabals de la vila closa. Per una altra banda, per als turistes s’ha negociat la cessió d’uns terrenys per habilitar un pàrquing fora del centre destinat exclusivament per a visitants. L’alcalde, Jaume Solé, va apuntar que el centre de la localitat sempre estava col·lapsat de cotxes, especialment els caps de setmana, per la qual cosa es va iniciar un procés per prohibir estacionar a través d’un concurs per embellir balcons, façanes i carrers. “Canviar cotxes per flors.” El concurs s’emmarcava en la prova pilot per restringir l’accés de vehicles al centre en què han participat un total de cinquanta-un habitatges. “Aquesta setmana ha estat un èxit perquè no han transitat els cotxes pels carrers interiors i la proposta ha tingut molta repercussió i acceptació per part dels veïns, per la qual cosa la mesura passa ja a ser definitiva”, va assenyalar. Aquesta iniciativa ha comptat amb la col·laboració de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), que ha facilitat un estudi de mobilitat al municipi de Salàs. Per al consistori la restricció de vehicles al nucli antic respon a la petició veïnal i aconsegueix guanyar més seguretat. “Salàs rep molts turistes i hi havia dies en què era horrible transitar pel centre del poble”, va afirmar. D’altra banda, va afegir que existeix la voluntat de repetir cada any el concurs per embellir els balcons i els carrers amb flors. Ahir es van entregar els premis del concurs.