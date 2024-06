Desenes d'agricultors tallen amb tractors les fronteres de Lleida amb Andorra i França

Desenes de tractors han tallat aquest matí la frontera entre Espanya i Andorra i França. En el cas d'Andorra, una trentena de tractors, acompanyats d'una altra trentena de vehicles i furgonetes, han tallat la rotonda d'accés a Arcavell, en els dos sentits de la marxa, a l'N-145, just uns metres abans de la duana de la Farga de Moles. La previsió és ser-hi durant 24 hores. Els manifestants de la zona andorrana, de la Revolta Pagesa, han llegit un manifest en el qual demanen empatia. Informa Cynthia Sans.

Els manifestants han explicat que deixaran passar ambulàncies i serveis, així com tractaments mèdics i serveis d'hospitals, i que demà per la selectivitat deixaran passar els estudiants. I insisteixen que durarà 24 hores justes.

Pel que fa als talls per la part francesa, Revolta Pagesa ha anunciat que hi participarien enter 150 i 180 pagesos. Han tallat la rotonda de Bossòst en la qual conflueixen el passeig d’Eth Portilhon i les carreteres N-230 i N-141. Els manifestants han deixat girar els vehicles que arribaven a la rotonda, tant per un costat com de l'altre. Hi ha hagut incidents, sobretot amb ciutadans francesos que desconeixien la protesta. Informa Manu Moga.

Imatges del tancament de l'accés a la rotonda a BossòstMANU MOGA

Una marxa que va començar ahir a la nit

Desenes de tractors van marxar ahir cap al Pirineu per reprendre avui les protestes de la Revolta Pagesa a sis dies de les eleccions europees. La previsió és que les columnes de tractors arranquin a les sis del matí cap al Pirineu per tallar a partir de les 10.00 les fronteres d’Andorra a la Seu d’Urgell i de França a Bossòst.

En el primer cas, la concentració tindrà com a escenari la rotonda de l’N-145 prèvia a l’accés sud de la duana de la Farga. En el segon, els tractors de Lleida, que tindran reforços d’Osca, estan citats a la rotonda de Bossòst en la qual conflueixen el passeig d’Eth Portilhon i les carreteres N-230 i N-141.

Els talls, també previstos en uns altres sis passos fronterers del Pirineu (coll d’Ares, Puigcerdà i la Jonquera a Catalunya), preveuen interrompre el trànsit de tota mena de vehicles tret dels d’emergències, encara que en algunes convocatòries es plantegen deixar passar els turismes i centrar la protesta en els camions.

La taula reivindicativa continua sent la de fa uns mesos: la insostenibilitat dels preus, la competència de tercers països amb menor exigència laboral i ambiental, la polèmica dels grans carnívors i les exigències ambientals burocràtiques.

A Lleida, la tractorada no ha reunit el quòrum multitudinari de les anteriors convocatòries, amb Revolta Pagesa i Asaja com a principals convocants, mentre que UP, JARC o FCAC se n’han desmarcat.

Fonts d’Unió de Pagesos es van desmarcar de la convocatòria per la data escollida, en plena campanya, i també per la manera en la qual s’ha organitzat, encara que sense entrar en detalls.“Cap polític ha dit aquest cap de setmana res d’això. Aquest és el respecte i la consideració que tenen al camp”, va dir Pere Roqué, d’Asaja.

A Andorra preocupa el pas dels treballadors transfronterers

El Govern d’Andorra, estat aliè a l’espai comunitari, ha contactat aquests dies amb els organitzadors de la protesta fronterera per provar d’avaluar l’impacte que aquesta pot tenir en el trànsit dels treballadors transfronterers i per sol·licitar-los que facin el possible perquè aquest sigui de la menor magnitud possible. També ha sol·licitat al Govern espanyol que garanteixi la circulació. Segons informa Diari d’Andorra, fonts de Revolta Pagesa preveuen que en la protesta participin entre vuitanta i 100 tractors i entre 300 i 400 agricultors.

Trànsit i Mossos preparen sengles dispositius especials

Tant els Mossos d’Esquadra en l’apartat de la seguretat ciutadana i l’ordre públic com el Servei Català de Trànsit referent a la mobilitat desplegaran aquest dilluns sengles dispositius especials a les zones afectades per les concentracions de protesta dels agricultors, la carretera N-145 a la Seu d’Urgell i la confluència de l’N-230 i l’N-141 a Bossòst. Per una altra banda, les previsions dels manifestants varien en funció de les organitzacions que es consulten, partidàries en uns casos que les concentracions afectin tota la circulació, amb l’única excepció dels serveis d’emergència, com ara els sanitaris o els dels bombers, mentre que en d’altres consideren que els piquets haurien d’impedir únicament el pas dels camions de transport de mercaderies a través de les fronteres.