Aquestes són les condicions per poder navegar pel Congost de Mont-rebei, joia natural de Lleida

Les pluges recents han alleujat la sequera als rius de Lleida, però el Congost de Mont-rebei, un dels principals atractius naturals i turístics de la zona, encara pateix les conseqüències. Aquest impressionant congost, situat a l’embassament de Canelles, és un motor econòmic per als pobles propers com Àger en la Vall de Noguera.

Actualment, l’embassament de Canelles, amb una capacitat de 679 hectòmetres cúbics, està al 30%. Malgrat que els embassaments d’Escales i Santa Anna estan al 95% i 86% respectivament, Canelles continua amb un cabal baix, de poc més d’1 m³/s, dificultant les activitats nàutiques a Mont-rebei.

Perquè la navegació sigui viable, l’embassament de Canelles necessita assolir almenys el 50% de la seua capacitat o que el riu Noguera Ribagorçana assoleixi un cabal de 15 m³/s. Tanmateix, a causa de la naturalesa hiperanual de Canelles, és improbable que es recuperi al 50% a curt termini, ja que requereix diversos anys humits per omplir les seues reserves.

Davant d’aquesta situació, els empresaris locals han sol·licitat al president de la comarca de la Ribagorza, Roque Vicente, que negociï amb Endesa perquè la central hidroelèctrica a Pont de Montañana operi unes hores al dia. Aquesta acció podria garantir un cabal suficient per realitzar activitats de rafting en Mont-rebei amb seguretat. La central té una capacitat màxima de turbinación de 30 m³/s, però operant al 50% de la seua capacitat durant 2 a 3 hores al dia, seria suficient perquè el riu fos navegable.

Javier Bergua, de Kayaking Mont-rebei, va comentar que “les reserves d’aigua són cícliques i hem d’adaptar-nos, però amb la central en marxa, el riu seria navegable en un tram de 12 quilòmetres entre el desaigüe de la central i l’antiga mina de Corçà, una vegada superat Mont-rebei”. Fa dos anys, en plena sequera, es van realitzar soltes d’aigua puntuals durant el dia, encara que el baix nivell de l’embassament complicava la logística per a les empreses i els clients.

Per la seua part, Joel Mirón, director esportiu de Zenit Aventura, va explicar que s’han adaptat traslladant la seua activitat a altres zones de Canelles o fins i tot a l’embassament de Cellers. Tanmateix, recuperar parcialment l’oferta d’activitats en Mont-rebei seria ideal, ja que molts turistes continuen preguntant per això. “És una activitat familiar i exclusiva”, va afegir.

Les empreses han buscat alternatives a l’embassament, com les vores de Blancafort, on s’han habilitat nous embarcadors per a rutes a Finestres o el Congost de Fet. També han sol·licitat permisos per operar en nous espais i diversificat la seua oferta amb rutes de senderisme, parapent i vies ferradas.

El Congost de Mont-rebei continua sent una joia natural de Lleida i un paradís per al turisme. Amb les condicions adequades, tornarà a ser una destinació imprescindible per als amants de la naturalesa i l’aventura. Les empreses locals estan compromeses amb la preservació i promoció d’aquest magnífic entorn, buscant sempre oferir experiències úniques i segures als seus visitants.