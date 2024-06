FOTOS: Tor, cementiri de vehicles abandonats, vinculats a Josep Cases, el Terrisses

En la reunió d’urgència dels propietaris de Tor s’havien de tractar temes sobretot vinculats a la popularitat que aquest poble del Pallars Sobirà, al costat d’Andorra, ha guanyat amb l’última sèrie de televisió de Carles Porta en TV3. Però no va ser l’únic.

En la reunió, que va durar quatre hores i en la qual van participar només alguns dels propietaris actuals de la muntanya privada de Tor, ja que el sector vinculat històricament a Josep Riba, el Palanca, va plantar els propietaris que la van convocar, pròxims en sentir que tenia Josep Montané, Sansa.

Es van tractar temes també vinculats a la problemàtica Josep Cases, conegut com El Terrisses, un regidor d’Alins, a qui alguns veïns atribueixen l’abandó d’automòbils al terme de Tor. A Tor, al costat de les cases de la part alta del poble, hi ha mitja dotzena de cotxes abandonats, en els quals se’n suma un altre d’estacionat a la cuneta al principi de la pista.

De fet, i tal com explicava SEGRE fa un any, Josep Cases ja ha estat objecte de denúncies últimament davant dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil per abandonar tota mena de vehicles a l’accés a la muntanya de Tor.

La nueva sociedad de Tor tenía que abordar la problemática de los vehículos abandonadosGERARD HOYAS

En els marges del camí ha dipositat des d’una moto de neu fins un vell camió de bombers així com altres objectes en desús, que es rovellen abandonats als marges del camí de la muntanya. El seu entorn acumula tota classe de residus, des de bosses de plàstic fins pots de pintura. Això ha provocat nombroses queixes de la comunitat de propietaris de la muntanya i denúncies de l’ajuntament.

Una carta al director en SEGRE de llavors explicava que no només hi havia vehicles, sinó que també ho feien gossos i, en ocasions, ases i cavalls, lligats i “passant calamitats".

El consistori ha intentat diverses vegades retirar-los, fins ara sense èxit. Cases, pastor i escultor conegut com el Terrisses, va adquirir temps enrere terrenys a Tor i es va presentar a les eleccions pel PSC a Alins el 2019.

Quatre anys abans, en els comicis del 2015, ho va fer per ERC a Lladorre, mentre que el 2005 va ser regidor de l’antiga ICV a Sort. A la capital del Pallars Sobirà, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) li va imposar una multa de sis mil euros el 2011 per acumular vehicles, bidons i altres objectes a prop de la Noguera Pallaresa. Ell va dir llavors que tot allò formava part d’un “museu de maquinària antiga”.