Nens descobreixen plantes autòctones i aromàtiques

Un centenar de nens i joves del Cau de Tàrrega es van sumar dissabte a la Setmana de la Natura amb una gimcana al Pati en la qual van descobrir plantes autòctones i aromàtiques de la zona per prendre consciència de la seua importància. Ho van fer amb diferents activitats entre les quals n’hi havia una que consistia a plantar una de les aromàtiques (de les espècies de romer, lavanda, tarongina, farigola i ruda, entre d’altres) a l’entorn de la plaça del Carme. També van participar en un taller per fer un desodorant de romer, un altre de llimonada i un altre de saquets de lavanda per a l’armari, entre altres propostes.

Des del Cau, Guillem López i Rita Pinyol van destacar la importància d’aquesta activitat perquè des de ben petits prenguin consciència de la importància de mantenir la biodiversitat i l’entorn natural. En aquest sentit, van explicar que des que va nàixer la Setmana de la Natura, en totes les edicions el Cau ha col·laborat amb un servei.La Soll va acollir dimecres passat una xarrada sobre la biodiversitat als marges i sobre els camins a càrrec de Jaume Ramon Solé, de GEMA, que va servir per inaugurar la vuitena Setmana de la Natura que organitzen diferents entitats i institucions de Tàrrega i comarca. Dijous es va projectar el curtmetratge Urpa, un glop fresc per salvar l’arpella cendrosa de l’associació Limonium Natura i ahir va tenir lloc una plantació de vegetació i marges al Pla del Lluçà.