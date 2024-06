Es podrà navegar pel congost de Mont-rebei si assoleix el 50% de la seua capacitat?

Les pluges dels últims mesos han mitigat la sequera als rius de Lleida, però l’idíl·lic Congost de Mont-rebei encara pateix les conseqüències. Aquest espectacular congost, situat a la cua de l’embassament de Canelles, és un important motor turístic per a localitats com Àger en la Vall de Noguera. Tanmateix, actualment la capacitat de l’embassament està al 29%, la qual cosa fa que navegar per Mont-rebei sigui pràcticament impossible.

L’embassament de Canelles, el més gran de la província de Lleida amb una capacitat de 679 hectòmetres cúbics, es troba en una situació crítica. Malgrat la millora en altres embassaments de la regió, com Escales al 95% i Santa Anna al 86%, Canelles necessita assolir el 50% de la seua capacitat o que el cabal del riu Noguera Ribagorçana augmenti a 15 m³/s perquè la navegació sigui viable.

La recuperació de l’embassament a un 50% de capacitat és una tasca titànica a causa del seu caràcter hiperanual, que requereix diversos anys humits per reposar les seues reserves. No obstant, hi ha una possibilitat d’augmentar el cabal del riu mitjançant la intervenció de la central hidroelèctrica de Pont de Montañana. Empresaris locals han sol·licitat al president de la comarca de Ribagorza, Roque Vicente, que mediï amb Endesa perquè la central operi durant algunes hores al dia. Això permetria augmentar el cabal del Noguera Ribagorçana, facilitant les activitats nàutiques.

La central hidroelèctrica de Pont de Montañana té la capacitat de turbinar fins 30 m³/s. Els empresaris creuen que operant al 50% de la seua capacitat durant 2 a 3 hores diàries, el riu seria navegable en un tram de 12 quilòmetres, des del desaigüe de la central fins l’antiga mina de Corçà. Javier Bergua, de Kayaking Mont-rebei, comenta que “les reserves d’aigua estan com estan, són cicles i cal adaptar-nos, però amb la central en marxa el riu seria navegable entre el desaigüe de la central i fins la mina de Corçà”.

Fa dos anys, en plena sequera, es van realitzar soltes d’aigua durant el dia per facilitar la navegació, però el baix nivell d’aigua a l’embassament dificultava la logística. Actualment, amb l’embassament al 30% i un possible augment al 40% gràcies al desglaç, la situació podria millorar.

Joel Mirón, director esportiu de Zenit Aventura, explica que han traslladat les seues activitats a altres zones de Canelles i al pantà de Cellers, però recuperar parcialment l’oferta en Mont-rebei seria beneficiós, ja que moltes persones continuen interessades en aquesta activitat. “Es tracta d’una activitat familiar i més exclusiva”, afegeix Tafaner.

El turisme nàutic en Mont-rebei és essencial per a l’economia local. Les empreses han buscat alternatives, com a rutes a Finestres i el Congost de Fet, i han habilitat nous embarcadors a Blancafort. A més, s’ofereixen activitats addicionals com a senderisme a les mines de Corçà, parapent i vies ferrades.

En resum, encara que assolir el 50% de capacitat de l’embassament de Canelles és improbable a curt termini, augmentar el cabal del Noguera Ribagorçana mitjançant la central hidroelèctrica podria permetre la navegació en Mont-rebei. Això no només revitalitzaria el turisme nàutic, sinó que també impulsaria l’economia local i oferiria als visitants una experiència única en aquest espectacular congost.