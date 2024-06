S'arrossega per robar a les piscines de Mollerussa

Un lladre va aconseguir robar la recaptació de les piscines municipals de Mollerussa després de trencar un vidre i arrossegar-se pel complex per evitar que sonés l’alarma. El botí va ser de 250 euros. Els fets, que l’ajuntament ja ha denunciat davant dels Mossos d’Esquadra, es van produir dilluns a la matinada, quan un desconegut va accedir a les instal·lacions saltant la tanca que envolta el complex de les piscines d’estiu. Posteriorment va entrar a l’edifici de la piscina coberta després de trencar un dels vidres del gran finestral de la part posterior. Es va arrossegar per terra fins a arribar a les oficines, on va agafar una caixa forta. A més, va revisar l’àrea d’objectes perduts a la recerca de més objectes de valor. Tot l’incident va ser registrat per les càmeres de seguretat, que els Mossos ja estan revisant.