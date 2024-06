Aran agrupa ramats per protegir-los de l'os

El Conselh Generau d’Aran ha finalitzat les agrupacions de ramats d’ovelles i cabres sota la vigilància de pastors per protegir-los de l’os. Aquest any se n’ha estrenat una de nova, al terme municipal de Vilamòs, que reuneix bestiar del Baish Aran i que se suma a les ja existents al mitjà i alt Aran (com va avançar SEGRE dissabte passat).

L’agrupació de cabres i ovelles de Vilamòs es va dur a terme el cap de setmana passat, juntament amb la de Beret. El passat 18 de maig es van agrupar ramats a Casau.El responsable de Territori del Conselh, Francesc Bruna, va explicar que estrenar una agrupació de ramats a Vilamòs “evita que ramat del Baish Aran s’hagi de traslladar fins a Casau” i va agrair que l’ajuntament d’aquest municipi, així com el de Naut Aran i l’entitat municipal descentralitzada de Casau, cedeixin sòl públic amb aquesta finalitat.