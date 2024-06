Estats dels pantans de Lleida: totes les conques superen el 50% i diversos pantans al 90% de capacitat

Totes les conques de Lleida ja han superat el 50% de la seva capacitat total, i la meitat dels pantans de Lleida ja superen el 90% de les reserves. Els pantans que es troben a més del 90% són tots els de la conca de la Noguera Pallaresa: Talarn (Sant Antoni), que es troba al 99%, Terradets, que està al 97% i Camarasa, que ha assolit els 94%.

A la conca del Segre, Oliana es troba al 92%, quan fa una setmana estava al 81%. Rialb està al 54%, després de molts mesos sense arribar a la meitat de la seva capacitat. En total, la conca del Segre es troba al 60% de tota l'aigua que pot emmagatzemar.

A la conca de la Ribagorçana: Escales ha pujat gairebé un 10% en una setmana, i ja arriba al 93%, Canelles segueix pujant poc a poc gràcies al desembassament de Pont de Montañana, i assoleix el 31% de la seva capacitat, i més avall Santa Anna es manté estable amb un 84%. En total la conca de la Ribagorçana suma un 52% de la seva capacitat, amb 554 hectòmetres cúbics d'aigua.

I finalment Mequinensa suma 1251,3 hectòmetres, que són el 91% de tota l'aigua que pot emmagatzemar.

L'alcaldessa del Pont de Suert vol que Endesa mantingui el pantà d'Escales ple per assegurar les activitats de les empreses de la zona



Sobre el desembassament d'aigua d'Escales, a través de la presa de Pont de Muntanyana riu Ribagorçana avall, fins al pantà de Canelles, s'hi ha pronunciat l'alcaldessa del Pont de Suert, Iolanda Carme Ferran, que demanarà a Endesa que mantingui el pantà d'Escales en un nivell alt i estable que garanteixi tant la celebració d’un triatló al juliol com l’activitat econòmica de les empreses aquàtiques que treballen a l’entorn.

La CHE reparteix aigua de Rialb i exigeix acords



El president de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), Carlos Arrazola, ha firmat aquesta setmana el repartiment de l’aigua del sistema Oliana-Rialb per a l’actual campanya de regs, ja que Canal d’Urgell i Segarra-Garrigues no han estat capaços d’arribar a un acord.

La resolució estableix que dels volums emmagatzemats als pantans del Segre destinats al regadiu, el 92% és per als regs del Canal d’Urgell, mentre que el 8% restant és per al Segarra-Garrigues o, el que és el mateix, de cada 13 hm³, 12 són per a l’Urgell i un per al Segarra-Garrigues, tal com va avançar aquest diari al maig. La CHE especifica que la proporció fixada és anàloga a la de la campanya anterior i aconsella que de cara al futur que els criteris de distribució s’estableixin de manera “consensuada i anticipada” entre les dos comunitats. Ahir dimarts, Oliana i Rialb sumaven 296 hectòmetres cúbics, dels quals són usos prioritaris proveïments i cabal ambiental.

El president del Canal d’Urgell, Amadeu Ros, va indicar que s’està ajustant al màxim la distribució de torns i que es farà el possible per estalviar recursos per a la pròxima campanya. El president del Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, va explicar que el repartiment comportarà 24 hectòmetres cúbics per a tota la campanya que hauran d’ajustar encara que aquest reg està molt tecnificat.