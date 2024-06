Mor un veí de Vielha en un nou sinistre a l'N-230 a Benavarri

Un veí de Vielha va morir ahir en el segon accident mortal ocorregut en menys de 24 hores a la carretera N-230. Segons va informar la Guàrdia Civil d’Osca, el sinistre d’ahir es va produir a les 9.25 hores, quan es va alertar que un vehicle havia sortir de la via en el punt quilomètric 54,907, al terme municipal de Benavarri, en direcció Lleida.

El turisme va sortir pel marge dret de la via i va acabar bolcant al mig d’un camp. Com a conseqüència de l’accident, l’ocupant va morir.Fins al lloc es van personar dos patrulles motoristes del destacament de Trànsit de la Guàrdia Civil de Binèfar i un altre de Barbastre, a banda de l’equip d’investigació de sinistres de la Guàrdia Civil amb base a Fraga, que s’ha fet càrrec de la investigació de les causes de l’accident. També es va desplegar una dotació dels Bombers i serveis sanitaris del 061, que no van poder fer res per salvar la vida del conductor.Es tracta del segon accident mortal en aquesta carretera que comunica Lleida amb Aran i França passant per la Llitera i la Ribagorça oscenques en menys de 24 hores i a una distància de tan sols 9 quilòmetres, ja que dilluns al migdia va morir un veí del Pont de Suert de 71 anys en una altra sortida de via a l’altura de Baells, a la comarca de la Llitera, a la Franja. En l’accident també va resultar ferida de gravetat la dona del conductor, ambdós molt coneguts a la capital de l’Alta Ribagorça. La millora d’aquesta carretera és una reclamació històrica dels municipis pels quals passa la N-230 davant de l’elevada sinistralitat. S’ha de recordar que l’any passat van morir tres lleidatans en sengles accidents en aquesta via.

D’altra banda, el conductor d’un patinet elèctric va resultar ferit ahir de caràcter lleu en una col·lisió amb una furgoneta al Secà de Sant Pere de Lleida ciutat. Els serveis d’emergències van rebre l’avís a les 14.10 hores després d’un sinistre a la plaça de Sant Pere. Fins al lloc es van desplaçar patrulles de la Guàrdia Urbana i ambulàncies del SEM, que van traslladar el conductor del patinet al CUAP de Prat de la Riba amb lesions al canell. Dilluns va morir una dona de 84 anys per les ferides patides hores abans al ser atropellada per un turisme a la rambla d’Aragó, com va avançar SEGRE ahir.