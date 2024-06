El Govern tramita lloguers socials a 18 famílies en risc de desnonament

Ofideute, el servei d’assessorament sobre deutes hipotecaris de la Generalitat, està tramitant expedients per allotjar en habitatges amb lloguer social a divuit famílies dels blocs de Tàrrega i de Golmés que es troben en risc de desallotjament després d’haver assumit la propietat d’aquests edificis la Sareb o banc dolent mitjançant sengles execucions hipotecàries.

“Des de l’Agència d’Habitatge estem col·laborant amb els serveis socials dels ajuntaments per tramitar el lloguer social obligatori de les famílies que acreditin la seua vulnerabilitat”, van explicar fonts de la conselleria de Territori.Fins al moment, es troben en aquesta situació nou de les 30 famílies d’inquilins de l’edifici de Claravalls número 9 de Tàrrega i sengles de les quinze de l’immoble número 82 de la Carretera Vella de Golmés.“En cap dels dos casos no hi ha data de llançament fixada”, assenyalen des de la Generalitat, encara que el risc de quedar-se sense casa és evident per als veïns de les dos comunitats després que els tribunals hagin dictaminat que els seus contractes de lloguer no tenen validesa, en la majoria dels casos a l’estar vençuts.Ambdós ajuntaments s’han involucrat per mediar en aquest conflicte. “Algunes famílies estan en situacions clares de vulnerabilitat. Cal anar resolent-ho cas a cas, però intentarem aplicar alguna mesura”, va dir l’alcalde de Golmés, Jordi Calvís, que va anotar que al poble “no hi ha pisos socials, i aquests són candidats a ser-ho”, encara que per a aquesta opció el consistori necessitaria suport financer. “Veurem si trobem un drenatge”, va anotar.Per la seua banda, l’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan; el regidor d’Habitatge, Miquel Nadal, i l’edil socialista Silveri Caro es van reunir aquest dimarts passat amb representants de la Sareb, una reunió en la qual es van sospesar opcions com l’aplicació de lloguers socials al mateix edifici o la compra dels actuals inquilins. “Es tracta d’un procés molt llarg amb molts temes administratius que podria allargar-se més d’un any”, va assenyalar Nadal. L’alcaldessa va afirmar que “continuarem treballant perquè el tema ens preocupa moltíssim”.

Més de 900 inquilins han estat desallotjats a Lleida en tres anys

Un total de 927 inquilins han estat a Lleida durant els tres últims anys objecte de llançament dels immobles que ocupaven com a conseqüència de procediments de desnonament iniciats per l’impagament del lloguer, segons les dades del Consell General del Poder Judicial. Aquesta xifra de desallotjaments, que presenta una lleugera tendència a l’alça (308 el 2021, 292 el 2022 i 327 el 2023), duplica la dels causats per execució hipotecària en aquest trienni, que van ser 464 i que tendeixen a reduir-se. No obstant, a cap dels dos edificis afectats, Claravall, 9 a Tàrrega i Carretera Vella, 82 a Golmés, no s’han produït impagaments. En l’últim, els inquilins van estar pagant les seues rendes en mà entre el 2018 i el 2024 a l’anterior propietari de l’edifici, que estava en via de deixar de ser-ho a l’haver iniciat la Sareb l’execució d’una hipoteca de l’extint Banc Popular.