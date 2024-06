Una població de Lleida ofereix la gestió del bar de les piscines i el seu manteniment per un euro

Maldà ofereix la gestió del bar de les piscines i el manteniment durant l’estiu per un euro. El consistori l’ha ofert a aquest preu “simbòlic” després de quedar deserta la licitació del servei.

L’alcalde, Josep Batlle, va explicar que “l’objectiu és obrir la instal·lació amb algú que gestioni el bar i faci el manteniment del recinte”. Va reconèixer que “les piscines són deficitàries però és imprescindible obrir-les a l’ésser un servei que volem deixar” ja que ajuda a establir els veïns i a què més famílies optin per estiuejar en el poble.

Cada any treien a concurs el servei per uns 3.000 euros. A canvi, els adjudicataris es quedaven els beneficis del bar i l’import de les entrades. Aquest 2024 no els constava cap interessat i van decidir treure'l a concurs per 800 euros. Tampoc no es va presentar cap candidat. Per evitar haver de gestionar l’equipament directament des de l’ajuntament, han optat per oferir-ho per un euro per contractació directa.

La proposta ha estat ben rebuda i ja hi ha tres interessats. Aquests han de contactar amb l’ajuntament a través del correu electrònic regidoriesmalda@gmail.com o al telèfon 973300045 fins aquest diumenge dia 9 de juny