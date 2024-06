La Séquia del Cup denuncia la Paeria de Balaguer per danys i agafar aigua del regadiu

El jurat de reg de la comunitat de Regants de la Séquia del Cup de Menàrguens ha citat a declarar l’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, dimarts vinent, 11 de juny, arran de la denúncia presentada per la junta de govern de la comunitat per danys materials en la infraestructura i la captació de l’aigua per proveir la ciutat de Balaguer. El consistori va reobrir el passat 28 de maig a través d’un decret d’emergència la presa de la séquia, que els regants havien tallat el 5 d’abril, al·legant que la Paeria no pagava les mateixes taxes que altres municipis pel consum (a raó d’uns 44.000 euros anuals), ni estava al corrent de pagament.

L’alcaldessa va ordenar mitjançant un decret reobrir la presa després d’haver-se quedat la capital de la Noguera sense subministrament d’aigua de boca al fallar les dos bombes de captació. El president de la comunitat, Josep Forns, va assenyalar que Balaguer és partícip de la comunitat i “ha de complir la llei”. Les dos parts es van donar uns dies de treva per assolir un acord pel proveïment de la capital de la Noguera, que se subministra d’aquesta infraestructura, a l’espera que tècnics de l’ajuntament restablissin les bombes i es tornés a captar directament del riu Segre. Tanmateix, els regants asseguren que el consistori ha fet malbé la instal·lació i un mal ús de l’aigua al ser partícip de la comunitat com a propietari d’una parcel·la, “de manera que vam decidir denunciar-los”, va afirmar. “Com a membre de la comunitat haurà d’acatar el que digui el jurat de reg i fins i tot afrontar una possible sanció”, va dir. Va afegir que també presentaran un contenciós administratiu contra la resolució de la Paeria. “Administrativament hem de recórrer a aquesta mesura perquè hi ha altres maneres d’actuar.” L’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, va confirmar haver rebut la citació del jurat de reg per dimarts i va avançar que ahir van arribar les noves bombes d’aigua per captar del riu Segre. Tanmateix, va afegir que primer s’han de fer proves i assegurar la captació des del riu, que serà amb aigua de pitjor qualitat i amb una autonomia menor. “Vam ordenar la reobertura de la presa al tractar-se d’una emergència, no podíem deixar els veïns sense subministrament.” Segons González, la voluntat de la Paeria és arribar a un acord amb els regants i trobar una solució definitiva a aquest conflicte. Per avui està prevista una reunió amb els serveis jurídics per parlar sobre aquest tema.