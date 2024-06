La Generalitat firma el traspàs de la gestió del Segarra-Garrigues

El conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, i la presidenta executiva de l’empresa estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), Rosa Cobo, van firmar ahir l’acord de cessió de l’Estat a la Generalitat de l’explotació del Segarra-Garrigues i la presa de l’Albagés, a més de l’edifici que acull el centre de control del canal. Es tracta de la formalització del traspàs que no s’ha pogut rubricar fins ara per problemes d’agenda, però que es va aprovar fa mesos. Així ho van indicar fonts de la conselleria i va confirmar el president de la comunitat de regants, Josep Maria Jové.

En virtut d’aquesta cessió, la Generalitat ha encarregat la gestió de la infraestructura a Aigües Ter-Llobregat, l’empresa pública del Govern responsable del subministrament d’aigua potable de Barcelona i més de 100 municipis de 9 comarques, per la seua experiència en aquest àmbit, tal com va informar aquest diari a principis de març. En aquest punt, Jové ha volgut deixar clar que l’aigua que circula pel canal és competència de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) i que l’Estat hauria de decidir davant de qualsevol eventual proposta de transvasament, sobretot en èpoques de sequera. El traspàs també implica la cessió del contracte d’Acuaes amb l’UTE ACSA Obras e Infraestructuras i Control y Geología. Aquesta continuarà donant servei als regants durant l’actual campanya de reg per resoldre problemes de subministrament.

Catalunya serà el 2058 propietària del canal principal i la presa de l’Albagés

■ La Generalitat finalitzarà l’any 2058 el pagament a Acuaes de les obres corresponents al canal principal i la presa del pantà de l’Albagés. Serà d’aquí a 34 anys quan el Govern es convertirà en el titular de tot el sistema Segarra-Garrigues, atès que, en l’actualitat, ja és propietària de la xarxa secundària per a la distribució del regadiu a les finques. El Segarra-Garrigues rega més d’11.000 hectàrees, encara que està previst que se n’hi sumin gairebé 2.000 més durant els propers anys i algunes ja regaran del pantà de l’Albagés.