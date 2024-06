Quin és l’estat actual dels pantans d’Escales i de Santa Anna, que són al costat del de Canelles?

El pantà d’Escales comença a desembassar aigua a Canelles per tindre lloc pel desgel

Les pluges recents han millorat significativament la situació dels rius a Lleida, posant fi a la sequera excepcional que afectava la regió. Tanmateix, el congost de Mont-rebei, un important atractiu turístic i motor econòmic per als pobles propers com Àger, continua patint les conseqüències de la sequera prolongada. Ubicat a la cua de l’embassament de Canelles, aquest paratge natural enfronta serioses dificultats a causa del baix nivell d’aigua.

Embassament de Canelles: Un panorama desafiador

Actualment, l’embassament de Canelles està al 31% de la seua capacitat, amb un volum d’aigua de 679 hectòmetres cúbics i el riu Noguera Ribagorçana fluint a poc més d’1 m³/s. Aquest nivell fa que la navegació sigui pràcticament impossible, afectant negativament les activitats nàutiques i el turisme a la zona. Perquè la navegació torni a ser viable, Canelles necessitaria assolir almenys el 50% de la seua capacitat, un objectiu difícil d’aconseguir a curt termini.

Pantans d’ Escales i Santa Anna: un contrast positiu

A diferència de Canelles, els embassaments d’Escales i Santa Anna presenten una situació molt més favorable. L’embassament d’Escales, amb una capacitat màxima de 152 hectòmetres cúbics, està al 93% de la seua capacitat. Aquest nivell alt d’aigua permet el desenvolupament normal d’activitats recreatives i turístiques a la zona.

Per la seua part, l’embassament de Santa Anna, amb una capacitat màxima de 236 hectòmetres cúbics, es troba el 85%. Aquest estat també és molt positiu i garanteix la viabilitat de diverses activitats aquàtiques i de lleure. Ambdós embassaments estan proporcionant un respir a les empreses turístiques que operen a la regió, permetent-los traslladar les seues activitats des de Canelles a aquests embassaments més plens.

Adaptació de les activitats turístiques

A causa de la situació en Canelles, moltes empreses han adaptat les seues operacions. Algunes han mogut les seues activitats nàutiques a altres àrees menys conegudes de l’embassament, com la muralla de Finestres i el Congost de Fet. Aquestes zones, encara que menys populars, ofereixen paisatges igualment espectaculars i oportunitats per al turisme d’aventura.

Alternatives a Escales i Santa Anna

L’embassament d’Escales i Santa Anna s’han convertit en els nous punts focals per a les activitats nàutiques. Les empreses turístiques estan aprofitant l’alta capacitat d’aquests embassaments per oferir passejos en caiac, pàdel surf i excursions en bot. Els visitants poden disfrutar d’un entorn natural impressionant i activitats aquàtiques segures.

Altres Activitats a la Regió

A més de les activitats aquàtiques, les empreses turístiques estan diversificant la seua oferta per incloure senderisme, parapent i escalada en les àrees properes a Mont-rebei i els embassaments d’Escales i Santa Anna. Les rutes de senderisme cap a les mines de Corçà i les vies ferrades estan atraient els amants de la naturalesa i l’aventura.

Perspectives Futures

Encara que la situació en Canelles és desafiadora, hi ha un raig d’esperança si el cabal del riu Noguera Ribagorçana augmenta. Els empresaris locals han sol·licitat la central hidroelèctrica de Pont de Montañana que operi algunes hores al dia per alliberar aigua i augmentar el cabal del riu. Aquesta mesura podria fer possible la navegació i el rafting en Mont-rebei novament.

Mentrestant, els embassaments d’Escales i Santa Anna continuen oferint excel·lents condicions per al turisme i les activitats recreatives, mantenint viva l’atracció turística de la regió.