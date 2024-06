L'Estat iniciarà aquest mes les obres de modernització del Canal d'Urgell

El ministeri d’Agricultura, a través de la Societat Mercantil Estatal d’Infraestructures Agràries SA (Seiasa), iniciarà aquest mes les obres de la primera fase de modernització del Canal d’Urgell. Costarà 35 milions, dels quals 24 els aporta l’Estat; el 10%, la Generalitat; i la resta, els regants. Falta que la conselleria de Cultura hi doni el vistiplau després de comprovar que no hi ha restes històriques d’importància a la zona.

Ara per ara ha desbrossat i condicionat el terreny on es construirà la primera de les tres basses d’aquesta intervenció. Són tres: dos a la primera séquia principal aprofitant els salts de Castellserà i Penelles, i una altra a la quarta séquia principal a Juneda, a la zona dels Nou Salts. Emmagatzemaran 1,1 hm³ i han d’estar acabades en un any. La intervenció contempla sistemes d’automatització i revestiments. Tot ha d’estar executat el 2026 i beneficiarà 17.186 regants de la Noguera, el Pla d’Urgell i les Garrigues. La Generalitat preveu invertir 135 milions d’euros per modernitzar 11.000 hectàrees a l’espera d’un acord amb els regants. El projecte per modernitzar les gairebé 70.000 hectàrees d’extensió costarà 1.500 milions d’euros.

Acord entre el canal de Pinyana i CaixaBank per finançar obres

La comunitat de Pinyana i CaixaBank han firmat un acord per finançar les obres de modernització del sector 3 de Pinyana, que beneficiaran 1.880 hectàrees de Corbins, Benavent, Torre-serona, Vilanova de Segrià, Lleida i la Portella.El president dels regants, Ramon Piqué, va explicar que la societat estatal que impulsa les obres preveu començar els treballs entre juliol i agost. Els regants aportaran la seua part amb un crèdit de l’entitat bancària. Les obres costen 23 milions.

Les reserves de neu i més pluges garanteixen aigua als embassaments

Quedan reserves de neu als cims, 55 hm³ a la capçalera de la Ribagorçana, 7 a la de la Pallaresa i gairebé 23 a la del Segre. En una setmana es preveu que n’hi hagi menys de la meitat a la primera, s’esgotin a la Pallaresa i estiguin a punt d’acabar-se a les del Segre, encara que és inusual que la neu persisteixi al juny. S’esperen pluges aquest cap de setmana que revertiran als embassaments. Els de la conca de l’Ebre a Lleida estan al 61,4%, mentre que a les conques internes el volum és del 32,2%. Els que subministren el Solsonès es troben al 26,8% el de la Llosa i al 34,3% el de Sant Ponç. La CHE manté la conca del Segre en alerta ja que Rialb està a la meitat de la capacitat, la de la Ribagorçana, en prealerta per Canelles, al 32 per cent, i la de la Pallaresa recupera la normalitat.