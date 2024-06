Més d'un centenar de casos de justícia restaurativa a Lleida

El servei de justícia restaurativa va rebre l’any passat 117 sol·licituds a Lleida en l’àmbit dels adults, del total de 2.246 de tot Catalunya, dels quals un 64% es van resoldre de forma exitosa. Aquestes dades es van donar a conèixer ahir en la presentació de la conselleria de Justícia de l’Estratègia Justícia Restaurativa 2030: d’un servei pioner a un dret de la ciutadania.

En el conjunt de Catalunya, en l’àmbit de la justícia juvenil el 2023 es van finalitzar 1.728 programes de mediació penal en què van participar 1.622 joves, dels quals un 75 per cent eren homes. Segons les dades del departament de Justícia, les víctimes van participar en un 63 per cent dels programes mitjançant una trobada directa amb les parts (46%), una mediació indirecta (45%) o a través d’una reparació a iniciativa de les parts (9%). En el cas dels joves, la majoria arriben a la mediació penal per delictes de lesions (32,5%) i contra el patrimoni (29,1%).El document presentat ahir traça un full de ruta que marca com a horitzó el 2030 perquè Catalunya pugui garantir a totes les víctimes l’accés a la justícia restaurativa, com un dret de la ciutadania que sigui universal i de qualitat. L’objectiu és impulsar aquest procés de mediació en totes les fases del procés penal, per a tots els tipus de delictes, víctimes i autors, i a tot el territori.