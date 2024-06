Pallars Actiu impulsa un fons de capital risc per generar activitat al Pirineu

PallarsActiu, l’entitat publicoprivada que treballa per promoure l’activitat econòmica als dos Pallars, ha iniciat els tràmits per constituir un fons d’inversió destinat a finançar l’ampliació o implantació d’empreses al Pirineu i a facilitar la instal·lació de persones emprenedores o que treballen a distància. Així ho va explicar a aquest diari el president, Carlos Rabaneda, que va afegir que van presentar el projecte a la Trobada Pallaresa celebrada dijous a la nit a Esplugues de Llobregat.

Rabaneda va indicar que la idea és que aquest fons, de capital risc, compti amb 14 milions d’euros en 3 anys, i que la seua finalitat és incentivar l’activitat a tot el Pirineu català, sense tenir en compte els límits comarcals. Va avançar que, en una segona fase, es vol estendre tot el Pirineu a l’estat espanyol i en una tercera, al francès i a l’andorrà.Va manifestar que ja treballen en la recerca d’inversors i que de moment “pinta molt bé”. Va detallar que serà un fons de capital risc autogestionat i subjecte a la regulació de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Com a PallarsActiu, tindrà participació pública i privada, però la segona serà majoritària, del voltant del 60%. Busca empresaris i inversors que hi participin a títol personal i també contacten amb canals de finançament públic com l’ICF, l’ICO i el Banc Europeu d’Inversions, i altres de privats, com fons d’inversió establerts a Catalunya i banca privada.Va subratllar que la intenció és que els particulars que vulguin participar-hi tinguin “arrels o algun tipus de sentiment que els atregui al Pirineu” i va precisar que, encara que aquest nou fons buscarà la rendibilitat, igual com qualsevol altre, tindrà per objectiu facilitar l’“arrelament” de les iniciatives que financi “perquè les empreses tinguin temps de créixer”, en comptes de primar la rendibilitat a curt termini. La previsió és que financi tant ampliacions de firmes existents com la implantació o creació de noves, així com propiciar un “ecosistema” que permeti atreure al Pirineu persones que lideren projectes més individuals en sectors com start-ups o que teletreballen. Això sí, Rabaneda va dir que hauran de ser d’àmbits que “tinguin sentit” en aquest territori, com per exemple agroalimentació, agroindústria, gestió forestal o turisme, entre d’altres, i que creïn ocupació.

Una entitat publicoprivada que aglutina dos comarques

PallarsActiu és una entitat publicoprivada en la qual participen setze ajuntaments i els dos consells comarcals del Jussà i del Sobirà i 75 empreses. Rabaneda va destacar que “intentem ajudar a la dinamització econòmica de tota aquesta àrea geogràfica”, deixant al marge els límits administratius de les dos comarques. Precisament, la creació d’aquest fons de capital risc entronca molt directament amb alguns dels seus objectius, que són potenciar les empreses existents, fomentar l’emprenedoria amb la recerca d’inversions, programes i projectes i estudiar nous projectes amb viabilitat econòmica, entre d’altres.