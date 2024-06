Balaguer, Torregrossa i Sant Guim divulguen la gastronomia de proximitat i l'artesania

Balaguer, Torregrossa i Sant Guim de Freixenet es van convertir ahir en aparadors per divulgar i retre homenatge a la gastronomia de proximitat i l’artesania. La capital de la Noguera va reunir un nombrós públic amb la celebració a la tarda del Primavera Wine Festival, que va reunir divuit cellers i nou llocs de restauració a la plaça del Morter. La jornada va començar amb una degustació guiada al jardí del Xalet Montiu, organitzada per l’Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi), i va incloure diferents actuacions musicals. L’agència Desidium Events va organitzar aquesta celebració en col·laboració amb la Paeria i va coincidir amb la celebració a Talarn de la dotzena edició de la Fira del Vi (més informació a la pàgina 20).

Per la seua part, Torregrossa celebra aquest cap de setmana la quinzena edició de la Festa del Pou Bo, que ahir va acollir actes com la segona Trobada de Puntaires, que va reunir unes dos-centes persones a la Sala Recreativa Municipal. Va rebre participants de diferents punts de Catalunya, com Martorell, Reus o Ponts. Durant la jornada es van sortejar diversos regals, oferts per la vintena d’entitats i empreses col·laboradores. Així mateix, als jardins municipals es va celebrar un mercat de productes d’artesania. El certamen finalitzarà avui.Mentrestant, a Sant Guim de Freixenet, el Sindicat modernista va acollir a la tarda una jornada amb tres degustacions i maridatges gastronòmics a càrrec dels productors locals. Es va fer en el marc de les activitats prèvies a la Fira de l’Ou, que se celebra avui diumenge.

El muntatge es va portar a terme amb la participació de l’àrea de Promoció Econòmica de la Diputació, que va habilitar un espai per a degustacions i maridatges. Van participar en aquesta mostra l’empresa d’embotits Casa Melió, el Pastoret de la Segarra, Mel Sant Guim, el forn centenari de la casa Gomà i el celler de vins de la Segarra Comalats. A banda de les degustacions, a l’interior del Sindicat cada empresa participant va tenir un estand per donar a conèixer al públic la seua pròpia producció.