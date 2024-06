Rescatat un home al caure al riu quan practicava ràfting a Sort

Caiaquistes ahir a la Noguera Pallaresa, on se celebrava una competició estatal. - EDGAR ALDANA

Una persona que practicava ràfting va ser ser rescatada ahir al migdia durant un descens al riu Noguera Pallaresa al seu pas per Sort. Els serveis d’emergència van ser alertats a les 12.49 hores i fins al lloc van acudir dos ambulàncies i un helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i dos dotacions dels Bombers de la Generalitat. L’accident es va produir quan una bassa va quedar atrapada per un corrent i una de les persones que anaven a l’embarcació va caure.

Pel que sembla, es va aguantar en una corda però al final es va desenganxar i va haver de ser rescatat per monitors i caiaquistes que hi havia en aquesta zona ja que aquest cap de setmana se celebra el Campionat Espanya d’Estil lliure (més informació a la pàgina 44). Posteriorment, l’home va ser atès pels serveis sanitaris i va ser evacuat en helicòpter a l’hospital del Pallars de Tremp amb pronòstic menys greu, segons va informar el SEM. Florido Dolcet, president de les associacions d’esports d’aventura del Pallars Sobirà, va afirmar que “ha estat un incident lleu. L’afectat ha rebut l’alta mitja hora després d’entrar a l’hospital”.La campanya d’esports d’aventura a la demarcació de Lleida va arrancar a finals d’abril amb 277 empreses (218 al Pirineu i 59 a Ponent), una més que l’any passat, que ofereixen una cinquantena d’activitats de terra, aire i aigua. De les 277 empreses d’esports d’aventura, 229 ofereixen activitats de terra i 31 es dediquen a propostes d’aigua, mentre que les 17 restants ofereixen iniciatives d’aire. Les activitats de terra van concentrar l’any passat el 48,6% de les contractacions, mentre que les d’aigua van suposar el 47,9% i les d’aire, el 3,5%. El ràfting és l’esport rei en la modalitat d’aigües braves, seguit d’altres disciplines com el piragüisme, l’hidrotrineu o el descens de barrancs.L’objectiu de Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida és revalidar les dades de l’any passat, que es va tancar amb 801.383 activitats contractades, la xifra més alta des que se’n tenen registres. El sector va generar l’any passat un impacte econòmic de 111,47 milions d’euros, un increment del 2,6% respecte al 2019.