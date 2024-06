Actors sèniors mantenen viva 'La llegenda del Pou Bo'

Centenars de persones han visitat aquest cap de setmana la localitat de Torregrossa per disfrutar de la XIV Festa del Pou Bo. Cercaviles, activitats infantils, àpats populars o un mercat d’artesanies són només alguns dels reclams d’aquesta festa iniciada per l’Associació Amics del Pou Bo a fi de recuperar la memòria oral i l’estil de vida dels avantpassats de Torregrossa.

Com ja és habitual, el plat fort de la jornada d’ahir va ser la representació teatral de La llegenda del Pou Bo, protagonitzada per la companyia de teatre local Tour Mix Teatre. Es tracta d’un relat que barreja realitat i ficció basat en la història d’una família que proveïa el poble d’aigua procedent del pou romà del municipi, conegut com a Pou Bo. En aquesta ocasió, van ser un grup d’actors sèniors els que van interpretar la llegenda davant del monument, que està inclòs a l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i que data entre els segles IV i VI.El públic va assistir a l’espai desfilant en una cercavila liderada pels gegants Roc i Vicenta, que van ballar al ritme de la colla de grallers Els Descordats. L’alcaldessa de Torregrossa, Maribel Zamora, va explicar que l’ambient festiu va ser present a la localitat durant tot el cap de setmana. Les activitats van començar ja dissabte amb el mercat d’artesania i amb la II Trobada de Puntaires, que va reunir més de 200 persones, entre altres actes.

Pel que fa al dia d’ahir, les entitats del poble van organitzar el Mercat de les Associacions al carrer Jacint Verdaguer, on van poder donar-se a conèixer i difondre el seu treball. Després de la representació teatral va tenir lloc un aperitiu a preus populars al Pou Bo, que va ser reconstruït per posar en relleu el seu entorn i com a punt de trobada.