L’aeroport de Lleida-Alguaire prova un sistema per millorar el GPS dels drons de passatgers

L’aeroport de Lleida-Alguaire acull durant aquesta setmana les proves del sistema European Geostationary Navigation Overlay System (Egnos) per augmentar la precisió del GPS de vehicles aeris no tripulats, ha explicat en un comunicat aquest dilluns la Conselleria de Territori de la Generalitat.

Es tracta d’un sistema de suport per als sistemes de navegació aèria per satèl·lit que augmenta la precisió i fiabilitat del GPS i que funciona a partir de la correcció d’errors en els senyals del GPS, proporcionant informació addicional i minimitzant interferències.

És un projecte de l'Agència Espacial Europea (ESA) que està sent desenvolupat per l’empresa xinesa Ehang, i les proves es realitzen amb un vehicle Evtol EH216-S en el vertiport ubicat a l’aeroport. Els punts clau de les proves són habilitar les capacitats del sistema a bord dels vehicles per proporcionar una guia de navegació precisa i sencera, i desplegar Egnos a l’aeròdrom per mostrar com pot donar suport a les operacions aèries. També tenen l’objectiu de desenvolupar, provar en vol i validar els criteris de disseny d’un procediment de vol Egnos.