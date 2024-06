Més de 5.000 persones prenen Sant Guim de Freixenet atrets per la genuïna Fira de l'Ou

“Ja tinc els ous de plata”, va manifestar ahir el popular actor Quim Masferrer (El Foraster) a Sant Guim de Freixenet quan li van fer entrega del premi a la seua trajectòria a la Fira de l’Ou. Masferrer va col·locar, en to de broma, el guardó a l’altura del maluc. L’actor va comentar que la seua filla, en to satíric, li va preguntar que “a qui li donarien els ous d’or?”. L’actor, que el mes passat va gravar el seu conegut programa a Sant Guim, va pronunciar un discurs despreocupat que va fer les delícies del públic.

En l’acte d’inauguració de la fira, que va tenir lloc al passeig Enric Granados, també es va homenatjar l’escriptora i exdirectora de Cavall Fort, Mercè Canela, originària de la localitat. Va explicar que, malgrat que va marxar fa molts anys, “continuo estant orgullosa de ser de Sant Guim. De fet, el que he aconseguit és en bona mesura gràcies al que vaig aprendre amb la gent del meu poble”. L’entrega de la distinció va anar a càrrec del director dels serveis territorials de Cultura a Lleida, Albert Turull. La inauguració va culminar, com és tradicional, trencant un ou de xocolate de deu quilos elaborat per l’empresa de torrons i xocolates Vicens d’Agramunt.L’edició número 27 de la Fira de l’Ou de Sant Guim va atreure ahir més de 5.000 visitants. Segons l’alcalde, Francesc Lluch, el certamen pretén donar a conèixer la gastronomia i la cultura locals. Així, a la plaça Doctor Perelló es van exposar els productes del comerç i la indústria local, des de la fusteria Pané, que va mostrar una rèplica en fusta de la font de la plaça, Mel Sant Guim, el centenari forn Gomà o la farmàcia. Fins a 27 productors locals van mostrar els seus projectes. Al passeig Enric Granados es van instal·lar productors de proximitat i d’artesania i un espai de jocs infantils, en total més d’un centenar de paradistes.A l’entrada del certamen, al carrer Major, s’entregava a cada visitant mitja dotzena d’ous de l’empresa Yak. Es van repartir fins a 15.000 ous. També El Pastoret de la Segarra va repartir més d’un miler de iogurts entre el públic.

El Casal de la Gent Gran va organitzar un concurs de truites que els assistents van poder provar. A més, es va convidar els visitants a esmorzar ous ferrats (se’n van cuinar més d’un miler) i a la tarda es va repartir entre el públic una coca de 15 metres de longitud elaborada pel Gremi de Forners de Lleida feta amb ous de l’empresa Yak i iogurts de Pastoret. També es van exposar mig centenar de cotxes antics, activitat que va organitzar el Club Classics del Lleida. Les activitats van començar dissabte amb un maridatge de productes i vins de la zona.