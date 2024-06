Pluges intenses, tempestes i granís al Pirineu

Inestabilitat meteorològica ahir al Pirineu lleidatà, amb pluges, tempestes i fins i tot granís en alguns punts del territori al llarg de tot el dia. L’estació meteorològica del Meteocat al Certascan, situada a 2.400 metres, va ser la que més pluja va registrar a tot Catalunya, amb fins a 44,5 litres per metre quadrat. Altres dades destacables van ser les recollides per les estacions de Sasseuva (15,8 litres), a la Val d’Aran, el Montsec d’Ares (14,6 litres) i Solsona (12,9 litres).

D’altra banda, l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) va emetre avisos taronges per pluges intenses de fins a trenta litres per metre quadrat en bona part de la conca de l’Ebre. És per això que la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre va intensificar la vigilància del curs dels rius i va llançar un avís sobre la possibilitat d’avingudes sobtades importants de caràcter local en barrancs i cursos menors.D’altra banda, els termòmetres a Alcarràs van assolir ahir els 29,1 graus cap a les 17 hores, la temperatura més alta de Lleida. La previsió per als propers dies és que les temperatures baixin considerablement a l’alta muntanya, on podria fins i tot nevar a partir dels 2.500 metres. Pel que fa al pla, els descensos tèrmics seran notables davant el que és habitual en aquestes dates, amb fins a 10 graus per sota de la mitjana en algunes zones, segons el Meteocat.