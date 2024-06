Tres sortides de via a Artesa de Segre, Ponts i Preixens se salden amb ferits

Les carreteres de la Noguera van registrar ahir tres accidents que es van saldar amb ferits. En tots es van produir sortides de via amb bolcades posteriors. El primer sinistre es va produir a les 9.41 hores a la carretera L-512 a Artesa de Segre quan, per causes que es desconeixen, un turisme va sortir de la via i va acabar bolcant. La conductora va resultar ferida de caràcter lleu, segons els Bombers de la Generalitat. Posteriorment, una furgoneta va bolcar a la carretera C-1412a a Ponts. Hi va haver un ferit. El sinistre va obligar a tallar un dels carrils i es va haver de donar pas alternatiu, la qual cosa va provocar retencions puntuals. El tercer accident va tenir lloc a Preixens a la C-14, entre Agramunt i Artesa de Segre. Va ocórrer a les 16.04 hores i hi va haver una persona ferida. Al lloc van acudir dos dotacions de Bombers, Mossos i SEM.